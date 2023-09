NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von Analyst Jasper Hellweg von Argus Research:Jasper Hellweg, Analyst von Argus Research, bestätigt die Empfehlung für die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) mit "buy".Jasper Hellweg stehe Modernas aktualisiertem Impfstoff, der speziell als Reaktion auf die XBB.1.5-Unterlinie entwickelt worden sei, positiv gegenüber, obwohl klinische Daten auch starke Immunreaktionen gegen andere Varianten gezeigt hätten, einschließlich der hoch mutierten BA.2.86-Variante, die eine erhöhte Fähigkeit gezeigt habe, Personen zu infizieren, die zuvor geimpft worden seien oder COVID-19 gehabt hätten, so der Analyst in einer Research Note.Das Unternehmen verfüge auch über eine umfangreiche Pipeline mit 45 mRNA-Entwicklungskandidaten in seinem Portfolio, von denen sich 39 in klinischen Studien befänden, so die Firma. Argus füge jedoch hinzu, dass Moderna kürzlich sein erstes negatives Quartalsergebnis seit 2020 verzeichnet habe und warne, dass unerwartete negative Entwicklungen bei den Pipeline-Produkten des Unternehmens zu einem starken Ausverkauf der Aktie führen könnten.Jasper Hellweg, Analyst von Argus Research, bewertet die Aktie von Moderna weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 160 auf 140 USD reduziert. (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:101,62 EUR +0,40% (14.09.2023, 14:10)