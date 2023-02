Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (17.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna habe am Donnerstag nur gemischte Daten zu seinem Grippeimpfstoff-Kandidaten mRNA-1010 vorgelegt. Dies berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ergebnisse würden nun Anlass zum Zweifel geben, dass Moderna seinen Plan, noch in diesem Jahr die US-Zulassung zu beantragen, einhalten könne.In einer Studie mit über 6.000 Erwachsenen ab 18 Jahren habe die mRNA-1010-Grippeimpfung von Moderna eine Immunantwort gegen Influenza A erzeugt. Das sei der häufigste Grippe-Typ. Hier sei der Moderna Impfstoff mindestes so gut wie ein bereits am Markt etablierter Impfstoff gewesen. Gegen Influenza B habe die Impfung von Moderna aber nicht beweisen können, dass sie dem bestehenden Impfstoff gleichwertig gewesen sei."Wir haben zwar keine Nichtunterlegenheit für die Influenza-B-Stämme erreicht, die bei jüngeren Bevölkerungsgruppen häufiger vorkommen, aber wir haben den Impfstoff bereits aktualisiert", habe Stephen Hoge, Präsident von Moderna, in einer Erklärung gesagt. Das könnte die Immunantworten verbessern, habe Hoge hinzugefügt.Aber auch auf der Nebenwirkungsseite habe der Moderna-Impfstoff nicht vollends überzeugen können. Zwar seien überwiegend nur leichte Nebenwirkungen wie Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle sowie Kopfschmerzen und Müdigkeit aufgetreten. Diese seien aber bei 70 Prozent derjenigen, die die Impfung von Moderna erhalten hätten, aufgetreten. Beim herkömmlichen Grippeimpfstoff seien solche Nebenwirkungen nur bei 48 Prozent der Probanten zu beobachten gewesen.Moderna, dessen bislang einziges vermarktetes Produkt die Covid-19-Impfung sei, setze große Hoffnungen in seinen Grippeimpfstoff und wolle mit neuen mRNA-Impfstoffen große Teile des Respiratory Syncytial Virus (RSV) und der Märkte für saisonale Grippe erobern.Die Aktie von Moderna notiere derzeit in jedem Fall deutlich im Minus. Auf Tradegate verliere das Papier 5,6 Prozent. Ende des laufenden Quartals sollten weitere Ergebnisse vorliegen. Diese würden nun mit Spannung erwartet.Sowohl für Moderna als auch für den deutschen Konkurrenten BioNTech sei es von enormer Bedeutung Erfolge bei der weiteren Pipeline verzeichnen zu können. Auch bei BioNTech stünden in den kommenden Wochen und Monaten einige Daten zur Veröffentlichung an. Könne BioNTech hier überzeugen, dürfte die Aktie wieder ordentlich Fahrt aufnehmen können. Langfristig seien bei dem Unternehmen insbesondere Erfolge im Bereich der Onkologie-Pipeline von entscheidender Bedeutung.Die Moderna-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: