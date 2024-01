Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und CureVac.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (03.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Moderna habe am Dienstag kräftig Gas gegeben. Mehr als 13 Prozent sei es nach oben auf 112,50 Dollar gegangen. Profitiert habe das Papier dabei von positiven Äußerungen des Unternehmens zur Umsatzentwicklung sowie positiven Analystenstimmen. Auch die Aktie des deutschen Konkurrenten BioNTech habe kräftig mit anziehen können. BioNTech sei am Ende mit einem Plus von gut sechs Prozent auf 112,35 Dollar aus dem Handel gegangen.CEO Stéphane Bancel habe in einem Brief an die Aktionäre erklärt: "Wir bereiten uns auf die mögliche Markteinführung unseres in der Entwicklung befindlichen RSV-Impfstoffs für Erwachsene im Jahr 2024 vor, der voraussichtlich unsere finanzielle Position weiter stärken und das kommerzielle Potenzial unserer mRNA-Plattform weiter demonstrieren wird.""Mit der erwarteten Einführung unseres RSV-Impfstoffkandidaten im Jahr 2024 und der möglichen Einführung unseres Grippe-/Covid-Kombinationsimpfstoffs bereits im Jahr 2025 gehen wir davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum verzeichnen wird", so Bancel weiter.Gleichzeitig habe Bance das Ziel des Unternehmens bekräftigt, im Jahr 2026 die Gewinnschwelle erreichen zu wollen. Die Einnahmen würden steigen und die Forschungs- und Entwicklungskosten für die Kandidaten im Spätstadium zurückgehen.Das Analysehaus Oppenheimer habe die Aktie von Moderna nun auf "outperform" hochgestuft. Oppenheimer erwarte, dass Moderna bis 2026 fünf Produkte am Markt haben werde."Der Aktionär" favorisiert aus bewertungstechnischen Gründen und aufgrund der starken Onkologie-Pipeline aber weiterhin die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: