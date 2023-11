Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (03.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Moderna sei am Donnerstag zeitweise massiv unter Druck gekommen, nachdem nun auch das US-Biotech-Unternehmen seine Umsatzerwartungen für den Covid-19-Impfstoff aufgrund schwacher Nachfrage habe kappen müssen. Auch die Aktie von BioNTech sei mit unter Druck geraten. Die Mainzer würden am kommenden Montag ihre Zahlen veröffentlichen.Für 2023 rechne Moderna nun mit einem Umsatz von mehr als sechs Milliarden Dollar. Bislang sei der BioNTech-Konkurrent von sechs bis acht Milliarden ausgegangen. Zuvor habe bereits der US-Pharmakonzern Pfizer die Umsatzprognose für seinen gemeinsam mit BioNTech entwickelten Impfstoff wegen der niedrigen Impfquoten gesenkt.Im kommenden Jahr erwarte Moderna Umsätze von rund vier Milliarden Dollar, hauptsächlich im zweiten Halbjahr. Moderna erhoffe sich hier auch Einnahmen von einem RSV-Impfstoff, der 2024 zugelassen werden solle. Für 2025 peile das Unternehmen dann die Rückkehr zum organischen Umsatzwachstum an. Stéphane Bancel, CEO von Moderna, habe kommentiert: "Wir bereiten uns darauf vor, bis 2025 mehrere Produkte auf den Markt zu bringen, darunter auch unseren RSV-Impfstoff. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2025 zu einem Umsatzwachstum zurückkehren und durch disziplinierte Investitionen im Jahr 2026 die Gewinnschwelle erreichen werden."Die Analysten würden derweil zuversichtlich bleiben, was die weitere Entwicklung von Moderna angehe. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel zwar nach den Zahlen von 269 auf 231 Dollar gesenkt, die "buy"-Empfehlung aber bestätigt. Beim aktuellen Kurs messe Goldman Sachs dem Papier damit ein Potenzial von stolzen 224 Prozent bei. Auch die Schweizer Großbank UBS vergebe weiterhin die Empfehlung "buy", das Kursziel der UBS liege bei 178 Dollar.Anleger sollten vor einem Neueinstieg ein klares positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Unter Druck sei im Zuge des Moderna-Berichts auch die Aktie von BioNTech gekommen. Sie habe bis zum US-Handelsende am Donnerstag aber nahezu alle Verluste wieder aufholen können. Am Ende habe ein Minus von 1,0 Prozent auf 92,49 Dollar zu Buche gestanden. Anleger sollten hier die Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Montag auf dem Schirm haben. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.