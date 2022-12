Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (12.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoffherstellers Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.An der Wall Street lägen die wichtigen Börsenbarometer gegen 20 Uhr MEZ allesamt im Plus, der S&P 500 beispielsweise rund ein halbes Prozent. Gegen den Markttrend verliere allerdings die Aktie von Moderna sehr deutlich. Trotz eines jüngst generierten starken Kaufsignals verliere das Papier zur Stunde knapp acht Prozent. News: Fehlanzeige.Mit einem Minus von aktuell 7,6 Prozent habe der Biotech-Konzern die rote Laterne inne. Der Elektroautobauer Tesla liege im Vergleich dazu mit 5,5 Prozent im Minus.Nachrichten, die den Kursrückgang erklären könnten, suche man vergebens. Dabei habe die Moderna-Aktie erst vor Kurzem ein sogenanntes Golden Cross ausgebildet, bei dem die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten schneide - ein in der Regel starkes Kaufsignal.Doch schon am Freitag habe die Aktie Verluste hinnehmen müssen, die sich zum Wochenstart deutlich ausweiten würden. Damit sei auch das Chartbild angekratzt, denn das Tief von Ende November bei 169 Dollar sei signifikant unterschritten worden.Die Moderna-Aktie droht nach der jüngsten Kursentwicklung nach unten wegzukippen, Kurse um 150 Dollar sind in den nächsten Tagen wahrscheinlich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link