Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

67,16 EUR -7,16% (06.11.2023, 20:57)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

72,23 EUR -6,84% (06.11.2023, 20:52)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (06.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Jahren seien der Herbst und der Winter die perfekte Jahreszeit für die Hersteller der Corona-Impfstoffe gewesen. Doch auch wenn die Infektionszahlen nun wieder rasant anziehen würden, profitiere Moderna davon nicht. Denn der Trend sei klar.Die Aktien von Moderna würden heute zu den größten Verlierern im NASDAQ 100 gehören. Die Papiere würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Anteilscheinen der Lucid Group liefern. Trotz steigender Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit würden die Aktien von Moderna immer mehr an Boden verlieren.Mitte vergangener Woche habe der Konzern mit seinen Q3-Zahlen die Märkte geschockt. Der Verlust je Aktie von 9,53 Dollar habe deutlich über den erwarteten 1,93 Dollar Miese gelegen, die Analysten im Schnitt prognostiziert hätten. Unter dem Strich habe ein Verlust von 3,6 Milliarden Dollar gestanden, statt der erwarteten 1,8 Milliarden Dollar.Ursächlich dafür waren coronabedingte Abschreibungen für überzählige Impfdosen und eine Reduzierung der Produktionskapazitäten. Der Konzern müsse sich nach Rekordumsätzen erst an eine Welt mit einer deutlich geringeren Nachfrage einstellen. Trotz wieder steigender Infektionen in etlichen Ländern sei die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen offenbar verhalten.Damit sehe es düster für die Aktie aus, die seit Jahreswechsel 60 Prozent verloren habe. Bereits seit September 2021 befinde sich die Notierung in einem Abwärtstrend, der sich im vergangenen Oktober noch beschleunigt habe. Die Papiere seien keine laufende Empfehlung des "Aktionär" mehr.Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link