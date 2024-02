Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

86,89 EUR +0,01% (09.02.2024, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

93,63 USD -5,71% (08.02.2024, 21:59)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des mRNA-Spezialisten Moderna sei am Donnerstag vor allem in Richtung Handelsende an der NASDAQ spürbar unter die Räder gekommen. Zum Schluss habe ein Minus von 5,7 Prozent auf der Kurstafel gestanden. Als Belastungsfaktor entpuppe sich ein negativer Analystenkommentar im Hinblick auf den RSV-Impfstoff des Unternehmens.So hätten die Analysten von TD Cowen ihr "market-perform"-Rating für die Aktie von Moderna bestätigt, der faire Wert werde weiterhin auf lediglich 75 Dollar beziffert. Die Experten würden die kritische Einschätzung mit Bedenken hinsichtlich des potenziell schnelleren Rückgangs der Impfstoffwirksamkeit seines mRNA-1345 RSV-Impfstoffs im Vergleich zu Wettbewerbern begründen. Demnach weise das Vakzin von Moderna nach 8,6 Monaten einen Rückgang der Wirksamkeit um ein Viertel auf, beim Konkurrenzprodukt Arexvy von GSK seien es hingegen nur sieben Prozent.Noch sei das Moderna-Vakzin gegen das sogenannte Respiratorisches Synzytial-Virus, kurz RSV, nicht zugelassen. "Mit unserer mRNA-Technologie verfolgen wir einen völlig anderen Ansatz", so Moderna-Europachef, Dan Staner, Ende 2023 gegenüber dem "Aktionär" im Hinblick auf die Konkurrenzsituation bei den RSV-Impfstoffen. "Die bisherigen Daten sehen sehr vielversprechend aus. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben, und möchte den Impfstoff im nächsten Jahr (Anm. d. Red.: 2023) auf den Markt bringen", so Staner weiter.Anleger mit Weitblick können weiter zugreifen, sollten die Position allerdings mit einem Stopp bei 73 Euro nach unten absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: