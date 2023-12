Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna sei mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffs Spikevax weltweit berühmt geworden. Doch die Gesellschaft wolle auch über den Bereich der Infektionskrankheiten hinaus mit seiner mRNA-Technologie neue Behandlungs- und Therapieoptionen zur Marktreife führen. Positive Signale sende Moderna indes aus seiner Onkologie-Pipeline.Zusammen mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Merck & Co habe das Unternehmen vielversprechende Ergebnisse zur Behandlung von Patienten mit Hochrisiko-Melanom (Hautkrebs) publiziert. Demnach habe die Kombination von mRNA-4157 und dem Immuntherapeutikum Keytruda nach drei Jahren eine "anhaltende Verbesserung des rezidivfreien Überlebens und des fernmetastasenfreien Überlebens" im Vergleich zur Keytruda-Monotherapie gezeigt.Demnach habe das Forschungsduo Phase-3-Studien zur adjuvanten Behandlung von Patienten mit Hochrisiko-Melanom und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs aufgesetzt. Aufgrund der ermutigenden Ergebnisse würden Moderna und Merck & Co das Studienprogramm auch auf andere Tumorarten ausweiten wollen."Diese Daten fügen den zahlreichen Endpunkten und Untergruppen, die zuvor in dieser Studie untersucht wurden, eine weitere positive Analyse hinzu", so Kyle Holen, Senior Vice President and Head of Development, Therapeutics and Oncology von Moderna zu den jüngsten ermutigenden Daten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.