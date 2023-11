Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (02.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Moderna habe im vergangenen Quartal einen Verlust je Aktie von 9,53 Dollar verbucht und damit deutlich mehr, als von den Analysten erwartet worden sei. Die hätten nur mit einem Verlust von 1,93 Dollar gerechnet. Der Ausblick entsetze die Anleger ebenfalls - die Aktie des Impfstoffherstellers rausche in die Tiefe.Moderna erwarte für das Gesamtjahr einen Absatz von 50 Millionen Dosen des Coronavakzins und damit nur noch Einnahmen von sechs Milliarden Dollar. Zuvor habe das Unternehmen noch sechs bis acht Milliarden Dollar erwartet. Für das kommende Jahr erwarte Moderna ebenfalls rund 50 Millionen verkaufte Dosen.Die Aktie habe sich allerdings wieder von ihren Tagestiefständen erholt und verliere aktuell "nur" noch sieben Prozent. Zwischenzeitlich habe sich das Minus auf 18 Prozent belaufen.Davon sei Moderna derzeit meilenweit entfernt. Die Aktie notiere bei 72 Dollar und damit so tief wie seit November 2020. Der Titel fiel vor Kurzem unter den Stoppkurs des "Aktionär", so Andreas Deutsch. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: