Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

103,00 EUR +3,73% (27.03.2024, 13:32)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

107,52 USD +0,10% (26.03.2024)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nach Kursverlusten am Dienstag würden bei der Aktie von Moderna wieder die grünen Vorzeichen dominieren. Denn das vom "Aktionär" mit Spannung erwartete Investor-Event "Vaccines and Business Updates" sorge für positive Impulse. Aus charttechnischer Sicht stehe das Papier des mRNA-Spezialisten damit erneut vor einer massiven Widerstandszone.Doch zunächst ein Blick auf die Highlights, die Moderna dem Kapitalmarkt am Mittwoch an die Hand gegeben habe: Unter anderem habe das Unternehmen ein Finanzierungsabkommen mit Blackstone Life Sciences für bis zu 750 Millionen Dollar unterzeichnen können. Damit solle die Entwicklung und Vermarktung des Grippe-Programm von Moderna vorangebracht werden. Wichtig in diesem Zusammenhang sei, dass die Amerikaner an ihrer Investitionsprognose für Forschung und Entwicklung in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar aufrechterhalten würden.Darüber hinaus stelle Moderna in diesem Jahr weitere Daten aus zwei zusätzlichen Phase-3-Studien in Aussicht. Die Impfstoff-Programme in den Indikationen Epstein-Barr-Virus, Varizella-Zoster-Virus und Norovirus würden zudem nach positiven Ergebnissen in Phase-3-Studien überführt.Nach den (angepassten) Covid-Impfstoffen peile Moderna in diesem Jahr zudem die Zulassung seines Vakzins gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) an. Auch die Vermarktung solle im Falle der Vertriebsgenehmigung noch in diesem Jahr starten. Hier würde Moderna mit Pharma-Riesen wie Pfizer und GSK konkurrieren. Für den "Aktionär" biete der große Markt Platz für mehrere Akteure, sodass sich auch Moderna mit seinem mRNA-basierten RSV-Vakzin ein Stück vom Kuchen sichern könne.Moderna verzeichne immense Fortschritte bei seiner breiten Entwicklungspipeline. Positive Phase-3-Ergebnisse, die den Weg zu weiteren Zulassungen ebnen würden, könnten die Aktie im Jahresverlauf antreiben. Auch die weiteren Entwicklungen rund um den RSV-Impfstoff seien ein potenzieller Impulsgeber beim Biotech-Wert.Mutige Anleger setzen auf einen Chartausbruch und sichern ihre Position bei 73 Euro ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link