Angesichts einer sich verlangsamenden Pandemie habe der Markt begonnen, die Fundamentaldaten von Medizin- und Impfstoffunternehmen, die nicht mehr zu den "Lieblingsaktien" der Anleger gehören würden, anders zu betrachten. Ende September habe Moderna über Barmittel, Barmitteläquivalente und Investitionen im Wert von 17 Milliarden Dollar verfügt, ein leichter Rückgang gegenüber 17,6 Milliarden Dollar Ende 2021. Der Bargeldbestand, der sich vor allem während der Coronavirus-Pandemie angesammelt habe, reiche aus, damit das Unternehmen weiterhin erfolgreich sehr kühne Projekte verfolgen und sein Geschäft ausbauen könne.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktie bricht nach Quartalszahlen ein - AktiennewsDie Aktien des Impfstoffherstellers Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) verlieren heute nach der Eröffnung der Wall Street inmitten schwächerer Ergebnisse für das dritte Quartal und gesenkter Prognosen für das Unternehmen fast 10%, so die Experten von XTB.Darüber hinaus sei der Aktienmarkt durch die gestrige hawkishe Konferenz von FED-Chef Powell und die Entschlossenheit der Federal Reserve, die Inflation auf ihr 2%-Ziel zu bringen, belastet worden:Umsatz: 3,36 Milliarden Dollar gegenüber 4,96 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2021 / Prognose 3,52 Milliarden Dollar (FactSet)Gewinn pro Aktie (EPS): 2,53 Dollar vs. 7,70 Dollar im dritten Quartal / Prognose 3,30 Dollar (FactSet)Nettogewinn: 1,04 Milliarden Dollar gegenüber 3,33 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2021Das Unternehmen habe seine Prognose für den Gesamtimpfstoffumsatz im laufenden Jahr um 2 bis 3 Milliarden Dollar im dritten Quartal gesenkt und eine deutliche Verlangsamung des Gewinn- und Umsatzwachstums im dritten Quartal gemeldet. Moderna habe auch gemeldet, dass kurzfristige Lieferengpässe den Wert von Verträgen zum Kauf weiterer Formulierungen negativ beeinflussen würden.Die schwächeren Ergebnisse seien in erster Linie auf einen drastischen Rückgang der Verkäufe des Covid-Impfstoffs und geringere Absatzmengen zurückzuführen, die durch eine verlängerte Wartezeit für die Marktzulassung und dadurch bedingte längere Produktionszeiten verursacht worden seien.Moderna habe auch mit steigenden Kosten zu kämpfen. Die Vertriebskosten hätten sich im dritten Quartal auf insgesamt 1,1 Milliarden Dollar belaufen (und damit den Nettogewinn übertroffen) und hätten 35% des gesamten Produktumsatzes ausgemacht. Das Unternehmen habe außerdem 333 Millionen Dollar für Abschreibungen aufgrund steigender Lagerbestände zurückstellen müssen, bei denen es sich um Formulierungen handele, deren Haltbarkeitsdauer bereits überschritten sei. In einem Kommentar im Anschluss an die Ergebnisse sei Moderna nicht näher darauf eingegangen, was die Ursache für die "kurzfristigen Lieferengpässe" sei.Moderna habe gesagt, es habe derzeit sogenannte Advanced Purchase Agreements im Wert von 4,5 bis 5,5 Milliarden Dollar bestätigt, wobei die Verkäufe voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden würden.