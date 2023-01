Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna habe am Mittwoch mitgeteilt, dass es noch in der ersten Jahreshälfte eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen wolle. Die Aktie reagiere positiv auf die News und auch ein Blick auf den deutschen Konkurrenten BioNTech lohne sich.Mit über fünf Prozent Plus stehe die Moderna-Aktie am Mittwoch an der Spitze des Technologie-Index NASDAQ. Der deutsche Impfstoff-Hersteller BioNtech trete hingegen auf der Stelle.Betrachte man die Charts der beiden Unternehmen, werde schnell deutlich, dass Moderna derzeit die Nase vorne habe. So stünden die Papiere rund 75 Prozent höher als beim Verlaufstief Ende September. Im Gegensatz dazu habe sich BioNTech nur circa 20 Prozent von seinem Verlaufstief im März entfernen können.Moderna habe etwas, das BioNTech nicht habe: Momentum. Dieses sei am MACD-Indikator abzulesen. Hier habe die Signallinie die MACD-Linie bereits gekreuzt und dadurch ein Kaufsignal generiert - nicht so bei BioNTech.Schaffe Moderna den Sprung über die Marke von 217,25 Dollar, sollte die Bodenbildung abgeschlossen und der Weg zu einem neuen Allzeithoch geebnet sein. Bei BioNTech werde dieser Prozess noch mehr Zeit in Anspruch nehmen."Der Aktionär" bleibt für beide Werte bullish, favorisiert aber momentan Moderna, so Michael Diertl. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.