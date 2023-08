Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei den meisten von uns beobachteten Rohstoffen zeigte sich in den vergangenen Wochen eine eher moderate und recht einheitliche Preisbewegung, so die Analysten der DekaBank.



Stärkere Ausschläge nach oben seien nur im Bereich Energie, stärkere Preisrückgänge bei wenigen Agrarrohstoffen wie Mais zu beobachten gewesen. Bei Rohöl sei eine Angebotsverknappung der ursächliche Preistreiber gewesen. Für die Breite der Rohstoffe sei die allgemein moderate Rohstoffpreisentwicklung auf eine konjunkturbedingt eher schwache Nachfrage zurückzuführen. Zwar habe bislang eine geldpolitisch induzierte globale Rezession vermieden werden können, doch die konjunkturellen Bremsspuren seien nicht zu übersehen. Sie würden dafür sorgen, dass die zum Teil massiven Rohstoffpreisanstiege des vergangenen Jahres sich wieder zurückbilden würden. Das im Vorjahresvergleich stärkste Minus sehe man weiterhin beim europäischen Erdgaspreis. Der Gasspeicherfüllstand in Deutschland im Juli von rund 85% übertreffe den zu dieser Jahreszeit üblichen Stand der vergangenen Jahre von rund 65% deutlich. Was den Rohstoffpreisausblick anbelange, hätten sich keine Veränderungen ergeben. Die Analysten der DekaBank würden weiterhin ein anämisches, also schwaches globales Wachstum erwarten, welches nachfrageseitig keine starken Rohstoffpreisanstiege erwarten lasse. Stärkere Aufwärtsbewegungen bei den Preisen wären allenfalls aufgrund von überraschenden angebotsseitigen Einschränkungen vorstellbar.



Perspektiven: Das schwache weltwirtschaftliche Wachstum, die erhöhte Inflation und die geldpolitische Straffung würden dominierende Themen bleiben. In den USA und in Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Aber auch das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig geprägt sein von stärkeren regionalen Produktionsmustern und einer dauerhaften wirtschaftlichen Abkopplung Russlands vom Westen. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im kommenden Jahr durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe August 2023) (11.08.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



