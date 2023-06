Am Wochenende sei dann aber aufgrund der Ereignisse in Russland abermals der Faktor Geopolitik in den Vordergrund gerückt. Zwar sei der Putschversuch durch den Anführer der Söldnerfirma Wagner Prigoschin letztlich gescheitert, dennoch habe die Revolte die mittlerweile fragile innerrussische Lage offenbart. Insofern könnte nun durchaus eine Phase höherer Instabilität innerhalb Russlands anstehen. An den internationalen Märkten könnte damit zumindest kurzfristig wieder etwas mehr an "politischer Risikoprämie" gepreist werden.



In Asien würden sich die Leitindices heute überwiegend schwächer zeigen, wobei Festland-China am stärksten nachgebe.



Heute stehe mit dem ifo-Index ein interessanter makroökonomischer Datenpunkt im Fokus. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden hier von einem leichten Rückgang bei diesem wichtigen Indikator für die deutsche Wirtschaft ausgehen.



Auch beim Ölpreis sei es auf Wochenbasis nach unten gegangen, wobei hier insbesondere die Wachstumssorgen belastet hätten. Heute Morgen präsentiere sich der Ölpreis trotz der undurchsichtigen Lage in Russland wenig verändert.

In der letzten Woche sei auch Gold etwas unter Druck gekommen. Die jüngsten innerrussischen Turbulenzen würden im heutigen Frühhandel aber nur für leichte Preiszuwächse beim als sicherer Hafen geltenden Edelmetall sorgen. (26.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach fünf Wochen in Folge mit Anstiegen beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und gar acht beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) setzte in der abgelaufenen Handelswoche nun eine moderate Konsolidierung an den Aktienmärkten ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mangels großer Impulse vonseiten der Unternehmen hätten sich die Spekulationen um das weitere Ausmaß der Zinsanhebungen der FED nach der Powell-Rede zwischenzeitlich als Belastungsfaktor erwiesen. Des Weiteren habe der eine oder andere schwächer als erwartet ausgefallene Datenpunkt bei den Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices Sorgenfalten bereitet, weil dadurch die Annahme einer "sanften Landung" der großen Wirtschaftsregionen wieder etwas stärker mit einem Fragezeichen versehen worden sei. Sauer aufstießen würden hier insbesondere die Rückgänge im Dienstleistungssegment, welches sich zuletzt substanziell besser gehalten habe als die Umfragen im Industriebereich. Die schwächer als prognostizierten PMIs hätten dann am Freitag auch für eine stärkere Inversion der Zinskurven gesorgt, da die Renditen am langen Ende mehr nachgegeben hätten.