Vorerst heißt es also: Abstand halten und nicht ins fallende Messer greifen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)



Mobileye Global Inc. (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das in erster Linie auf dem Gebiet der Entwicklung und des Einsatzes von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und selbstfahrenden Systemen (AV) tätig ist. Das Lösungsportfolio von Mobileye Global basiert auf speziell entwickelten Software- und Hardware-Technologien, die die Voraussetzungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren schaffen. Diese Technologien sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und das Fahrerlebnis sowie den Personen- und Güterverkehr weltweit zu verbessern. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Driver Assist, Cloud-Enhanced Driver Assist, Mobileye SuperVision Lite, Mobileye Chauffeur und Mobileye Drive. Mobileye Global Inc. ist weltweit tätig. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mobileye Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mobileye Global-Aktie (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) unter die Lupe."Gehen Sie zurück auf Los", heiße es am Donnerstag für die Aktien von Mobileye. Nachdem die Selbstfahrer-Tochter von Intel eine mehr als enttäuschende Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht habe, verliere die Aktie im vorbörslichen US-Handel rund 27 Prozent auf 28,90 Dollar.Damit stehe die Aktie von Mobileye etwa auf Höhe des Schlusskurses vom allerersten Handelstag bei 28,97 Dollar. Viele Anleger, die nach dem IPO am 26. Oktober auf die Selbfahrer-Ambitionen gesetzt hätten, seien damit wohl unter Wasser.Kein Wunder, denn das Management rechne für das neuen Geschäftsjahr 2024 damit, dass die Kunden aufgrund überschüssiger Lagerbestände ihre Bestellungen zurückziehen würden. "Im Rahmen unseres Planungsprozesses für das kommende Jahr, welcher Gespräche mit unseren Tier-1-Kunden einschließt, um potenzielle Aufträge für 2024 zu ermitteln, sind wir auf überschüssige Bestände bei unseren Kunden aufmerksam geworden, die wir auf 6-7 Millionen Einheiten von EyeQ® SoCs schätzen", heiße es in der Pressemitteilung von Mobileye am Donnerstag vor US-Handelsstart.Selbst das obere Ende der Umsatzspanne von 1,96 Milliarden Dollar liege damit deutlich hinter den Schätzungen der Analysten. Die Experten hätten für 2024 mit rund 2,56 Milliarden Dollar gerechnet.Angesichts dieser Umsatzprognose sei die brutale Kursreaktion im vorbörslichen US-Handel nachvollziehbar. Wer jetzt das große Schnäppchen wittere, sollte sich aber zurückhalten. Ja, die Mobileye-Technologie sei attraktiv und der Wachstumsmarkt verlockend. Aber zuletzt sei mit BMW ein wichtiger Kunde abgesprungen und auch insgesamt bleibe die Umsatzdynamik mehr als fragil.