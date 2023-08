Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Mobileye Global Inc. (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das in erster Linie auf dem Gebiet der Entwicklung und des Einsatzes von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und selbstfahrenden Systemen (AV) tätig ist. Das Lösungsportfolio von Mobileye Global basiert auf speziell entwickelten Software- und Hardware-Technologien, die die Voraussetzungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren schaffen. Diese Technologien sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und das Fahrerlebnis sowie den Personen- und Güterverkehr weltweit zu verbessern. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Driver Assist, Cloud-Enhanced Driver Assist, Mobileye SuperVision Lite, Mobileye Chauffeur und Mobileye Drive. Mobileye Global Inc. ist weltweit tätig. (28.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mobileye Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mobileye Global-Aktie (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) unter die Lupe.Autonomes Fahren befinde sich noch im frühen Anfangsstadium, dürfte sich aber langfristig als Megatrend früher oder später durchsetzen. Der israelische Technologie-Konzern Mobileye sei ein Marktführer in diesem Sektor. Jüngst hätten die Israelis einen neuen Kunden gewinnen können. Sei die Mobileye-Aktie für Anleger einen Blick wert?Bekannte Automarken wie Porsche, VW sowie der MAN-Trucks würden sich bereits im Kundenportfolio von Mobileye befinden. Am Freitag sei bekannt geworden, dass sich das Elektrostartup Polestar für die Technologie von Mobileye entschieden habe.Bei der Marke Polestar handle es sich um die von Volvo ausgegliederte Sparte für elektrisch-betriebene Fahrzeuge. In Deutschland habe das Unternehmen einen Marktanteil von 0,40 Prozent und habe bei den Importmarken den größten Zuwachs bei den Neuzulassungen im Juli verzeichnet.Die Mobileye Global-Aktie ist langfristig für spekulative Anleger durchaus einen Blick wert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Laut "Investing.com" würden 21 Analysten von 24 den Titel zum Kauf empfehlen, dabei betrage das durchschnittliche Kursziel etwa 48 US-Dollar, das seien gegenwärtig rund 40 Prozent Kurspotenzial. (Analyse vom 28.08.2023)