Börsenplätze Mobileye Global-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Mobileye Global-Aktie:

44,36 USD +2,31% (18.07.2023)



ISIN Mobileye Global-Aktie:

US60741F1049



WKN Mobileye Global-Aktie:

A3DW3V



NASDAQ-Symbol Mobileye Global-Aktie:

MBLY



Kurzprofil Mobileye Global Inc.:



Mobileye Global Inc. (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das in erster Linie auf dem Gebiet der Entwicklung und des Einsatzes von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und selbstfahrenden Systemen (AV) tätig ist. Das Lösungsportfolio von Mobileye Global basiert auf speziell entwickelten Software- und Hardware-Technologien, die die Voraussetzungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren schaffen. Diese Technologien sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und das Fahrerlebnis sowie den Personen- und Güterverkehr weltweit zu verbessern. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Driver Assist, Cloud-Enhanced Driver Assist, Mobileye SuperVision Lite, Mobileye Chauffeur und Mobileye Drive. Mobileye Global Inc. ist weltweit tätig. (19.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mobileye Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mobileye Global-Aktie (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) unter die Lupe.Als erstes Unternehmen weltweit habe der amerikanische Konzern Mobileye die Zertifizierung der Europäischen Union für ausschließlich kamerabasierte Geschwindigkeits-Assistenzsysteme erhalten. Davon dürfte die Aktie langfristig profitieren, hier die Details.Die neuen Standards der Allgemeinen Sicherheitsverordnung (GSR) der EU würden dies für alle neuen Modelle ab Juli 2024 vorschreiben. Neu daran sei, dass die Geschwindigkeits-Assistenzsysteme ausschließlich per Kamera erfolgen müsse und nicht mehr wie zuvor über GPS-Daten und Landkarten.Neben der Geschwindigkeit müssten weitere Anforderungen aus der GSR erfüllt werden. Dazu würden unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen für Baustellen, ungünstige Wetterverhältnisse, Unfallwarnungen sowie schlechte Lichtverhältnisse zählen.Nach Angaben vieler Experten seien Geschwindigkeitsüberschreitungen für ein Drittel aller tödlichen Fahrzeugunfälle in der EU verantwortlich. Dabei dürfte die neue Verordnung dafür sorgen, dass die Unfälle mit Todesfolge um bis zu 20 Prozent sinken würden.Mit der Zertifizierung in mehr als 27 Ländern habe Mobileye erneut seine Innovationskraft unter Beweis gestellt. Ferner dürften die Amerikaner einer der führenden Anbieter des vollständig autonomen Fahrens werden.Die Aktie ist langfristig spannend und für spekulative Anleger durchaus einen Blick wert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".