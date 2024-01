Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mobileye Global-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Mobileye Global-Aktie:

27,94 USD +1,16% (25.01.2024, 19:44)



ISIN Mobileye Global-Aktie:

US60741F1049



WKN Mobileye Global-Aktie:

A3DW3V



NASDAQ-Symbol Mobileye Global-Aktie:

MBLY



Kurzprofil Mobileye Global Inc.:



Mobileye Global Inc. (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das in erster Linie auf dem Gebiet der Entwicklung und des Einsatzes von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und selbstfahrenden Systemen (AV) tätig ist. Das Lösungsportfolio von Mobileye Global basiert auf speziell entwickelten Software- und Hardware-Technologien, die die Voraussetzungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren schaffen. Diese Technologien sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und das Fahrerlebnis sowie den Personen- und Güterverkehr weltweit zu verbessern. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Driver Assist, Cloud-Enhanced Driver Assist, Mobileye SuperVision Lite, Mobileye Chauffeur und Mobileye Drive. Mobileye Global Inc. ist weltweit tätig. (25.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mobileye Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mobileye Global-Aktie (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) unter die Lupe.Nachdem der Technologie-Anbieter für autonomes Fahren zu Beginn des Jahres mit einer Umsatzwarnung die Anleger schockiert habe, habe Mobileye Global am Donnerstag die nun finalen Unternehmensergebnisse vorgelegt.Das Unternehmen habe im vierten Quartal einen Umsatz von 637 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,28 USD erzielt. Damit habe es Mobileye Global geschafft, die zuletzt heruntergeschraubten Analystenschätzungen leicht zu überbieten.Für das laufende Jahr bestätigt habe der Konzern die revidierte Jahresanfang-Prognose. Mobileye Global rechne für das laufende Jahr mit einem Umsatz in einer Bandbreite von 1,83 bis 1,96 Mrd. USD, ursprünglich hätten Analysten mit einem Jahresumsatz von etwa 2,5 Mrd. USD kalkuliert. Schwächere Nachfrage und der Abbau von hohen Lagerbeständen mache Mobileye Global hauptverantwortlich für die Umsatzflaute.Das in Israel ansässige Unternehmen verfüge mit den bekannten Automarken Porsche, Volkswagen, MAN-Trucks sowie der Volvo-Tochter Polestar über ein interessantes Kundenportfolio. Obwohl das autonome Fahren zukünftig eine immer größere Rolle spielen werde und Molbileye Global ein führende Position in diesem Bereich einnehme, sollten Anleger bei der Aktie weiterhin eher an der Seitenlinie bleiben. So lange das Chartbild keine Bodenbildung zeige, sollten Investoren eher die Finger von dem Titel lassen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)