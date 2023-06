Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



NASDAQ-Aktienkurs Mobileye Global-Aktie:

43,52 USD +2,84% (07.06.2023, 22:00)



ISIN Mobileye Global-Aktie:

US60741F1049



WKN Mobileye Global-Aktie:

A3DW3V



NASDAQ-Symbol Mobileye Global-Aktie:

MBLY



Kurzprofil Mobileye Global Inc.:

Mobileye Global Inc. (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das in erster Linie auf dem Gebiet der Entwicklung und des Einsatzes von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und selbstfahrenden Systemen (AV) tätig ist. Das Lösungsportfolio von Mobileye Global basiert auf speziell entwickelten Software- und Hardware-Technologien, die die Voraussetzungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren schaffen. Diese Technologien sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und das Fahrerlebnis sowie den Personen- und Güterverkehr weltweit zu verbessern. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Driver Assist, Cloud-Enhanced Driver Assist, Mobileye SuperVision Lite, Mobileye Chauffeur und Mobileye Drive. Mobileye Global Inc. ist weltweit tätig. (08.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mobileye Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Mobileye Global-Aktie (ISIN: US60741F1049, WKN: A3DW3V, NASDAQ-Symbol: MBLY) unter die Lupe.Keine Frage: Der Sektor rund um die Künstliche Intelligenz sei heiß. Spätestens seit dem unfassbaren Lauf der NVIDIA-Aktie würden Anleger nach weiteren Chancen in diesem Sektor suchen. Der Broker Canaccord Genuity sei fündig geworden und sieht mehr als 20% Potenzial bei dieser Aktie, die in ihrem Bereich Marktführer sei.Analyst George Gianarikas habe die Coverage von Mobileye, dem Marktführer beim autonomen Fahren, mit einem buy-Rating und einem Kursziel von 50 USD aufgenommen und erklärt, dass die Aktie für autonome Fahrzeugtechnologie ein nachhaltiger Wert sei, der auch die Lieferketten verbessern werde. "Wir glauben, dass autonome Fahrzeuge (AVs) die Ressourcenauslastung erhöhen, die Produktivität verbessern, Leben retten und vieles mehr", habe Gianarikas am heutigen Mittwoch geschrieben. "Wir sehen autonome Fahrzeuge als eine der am meisten wertschöpfenden Technologien, die jemals eingesetzt wurden."