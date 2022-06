Vor diesem Hintergrund seien sowohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145, WKN: 965814) zu Handelsbeginn um jeweils über 2,3% in den roten Bereich geschlittert. Erst nach der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats hätten Europas Leitbarometer ihre Verluste einzugrenzen vermocht. Dieser habe das "hohe Engagement" der FED in puncto Inflationsbekämpfung bekräftigt und versichert, dass man keine Rezession herbeiführen wolle. Die US-Wirtschaft sei stark und gut positioniert, um eine straffere Geldpolitik zu bewältigen, so Powell. Auch die US-Leitindices hätten sich von Powells Rede, zumindest kurzzeitig, beschwichtigt gezeigt und einen soliden Handelsstart hingelegt. Diese Gewinne seien bis zur Schlussglocke allerdings wieder sukzessive abgebaut worden, sodass am Ende des Tages durch die Bank moderate Verluste verzeichnet worden seien.



Auch im Rohstoffbereich sei man von Rezessionsängsten nicht verschont geblieben. So habe ein Fass der Nordseesorte Brent seit vergangenen Freitag in etwa 8,5% seines Werts eingebüßt und werde aktuell für rund USD 110 gehandelt. Trotz seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen" habe sich Gold weiterhin recht träge präsentiert. Auch das "digitale Gold", sprich Bitcoin & Co., habe sich in den vergangenen 24 Stunden kaum verändert gezeigt.



Asiens Aktienmärkte würden heute Morgen ein gemischtes Bild abgeben. Während in China rege gehandelt werde, müsse der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) moderate Verluste hinnehmen. Der japanische TOPIX pendele bisweilen um die Null-Linie. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa eine Fortsetzung des gestrigen Handelsgeschehens erwarten lassen.



Makroseitig stünden heute unter anderem die vorläufigen PMIs des verarbeitenden Gewerbes (Eurozone und USA) sowie der Dienstleistungen (Eurozone) auf dem Programm. (23.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die europäischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn einen Stabilisierungsversuch gewagt hatten, knüpften diese gestern abermals an die Abwärtsdynamik der letzten Wochen an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Mix aus Inflations- und Rezessionsängsten, gepaart mit den seit über einer Woche verminderten Gaslieferungen aus Russland, würden die Börsen weiterhin schwer belasten. Erst gestern habe der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) in einem Interview mit der Financial Times gewarnt, dass sich Europa auf einen Gaslieferstopp seitens Russlands einstellen müsse. Für negative Impulse habe auch der gestrig veröffentlichte Bericht der EU-Kommission zum Konsumentenvertrauen der Eurozone gesorgt, welcher sich von -21,1 auf -23,6 Punkte verschlechtert habe. Laut einer Reuters Umfrage hätten Marktteilnehmer hier mit einer Verbesserung auf -20,5 Zähler gerechnet.