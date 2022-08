Den Haag (www.aktiencheck.de) - Angesichts der zunehmenden Streiks, die durch die steigenden Lebenshaltungskosten und den Nachholbedarf nach der Pandemie ausgelöst werden, engagieren sich ESG-orientierte institutionelle Anleger zunehmend für eine faire Behandlung der Arbeitnehmer, so die Experten von NN Investment Partners.Investoren müssten diesen Trend berücksichtigen, um auch künftig Unternehmen zu finden, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufgebaut hätten. Dies resultiere meist in Preissetzungsmacht und attraktiven Cashflow-Margen. Die Wertschöpfung für die Anteilseigner erfolge nicht durch die Senkung der Gehälter der Arbeitnehmer, sondern dadurch, dass die Mitarbeiter am langfristigen Erfolg des Unternehmens beteiligt würden.Pieter van Diepen, Head of Impact & Sustainable Analyst Team bei NN Investment Partners, sage: "Seit Beginn der Pandemie hat der Fokus auf das Wohlergehen der Mitarbeiter spürbar zugenommen. Diese Sensibilisierung rückt auch die Art und Weise ins Rampenlicht, wie ESG-orientierte Investoren mit den Unternehmen, in die sie investieren, zusammenarbeiten, um die Unternehmenskultur und den Umgang mit den Mitarbeitern besser zu verstehen. Es liegt auf der Hand, dass diese Faktoren die Stabilität des Geschäftsbetriebs und die Gewinnmargen eines Unternehmens verbessern. Unternehmen, die besser in der Lage sind, Talente anzuziehen und zu halten, sind weniger gefährdet, dass es zu Betriebsunterbrechungen kommt, z. B. durch Streiks, Arbeitskräftemangel oder plötzlichen Druck auf die Lohnkosten. Wir sind der Ansicht, dass die Prüfung dieser weicheren Faktoren in der heutigen angespannten Arbeitsmarktsituation und dem inflationären Umfeld besonders wichtig ist." (04.08.2022/ac/a/m)