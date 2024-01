Ein weiterer Katalysator sei der starke Fokus von Mister Car Wash auf die Gewinnung von Einzelhandelskunden durch verstärkte Marketingbemühungen und die Einführung seiner mobilen App. Lantz habe auch die Preismacht des Unternehmens als weiteres Instrument hervorgehoben, dass das Wachstum vorantreiben könnte. Mister Car Wash sei mit seinen Preisen traditionell hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben, obwohl es in den letzten Jahren auf branchenweite Preiserhöhungen mit zwei eigenen Erhöhungen gefolgt sei.



"Wir glauben, dass die Preise von MCW angemessen sind und rechnen nicht mit einer weiteren Erhöhung von NT, aber wir glauben, dass zusätzliche Preissetzungsmacht vorhanden ist", so Lantz. "Außerdem hat MCW zwar noch keine Preiserhöhung auf der UWC-Seite des Geschäfts vorgenommen, aber wir glauben, dass dies im Laufe der Zeit ein weiterer Wachstumshebel sein könnte." (Analyse vom 10.01.2024)



Die US-Autowaschanlagen-Kette Mister Car Wash hätten vermutlich nur wenige Anleger auf dem Radar. Doch die Aktie könnte nach Ansicht von Wells Fargo in die Höhe schnellen, da das Unternehmen die Anzahl seiner Standorte erhöhe und seine Preissetzungsmacht ausübe.Die Aktien des Autowaschunternehmens seien seit Oktober 2023 um 63 Prozent gestiegen, aber David Lantz, Analyst bei Wells Fargo, sei immer noch der Meinung, dass die Aktie Anlegern einen "soliden Einstiegspunkt mit Top-Line-Hebeln, vernünftigen Erwartungen für das GJ24 und Möglichkeiten für Aktiengewinne" biete, habe er in einem Bericht am Mittwoch geschrieben.Lantz habe die Coverage von Mister Car Wash mit einer Übergewichtung aufgenommen. Das Kursziel liege bei 11 Dollar. Das bedeute, dass die Aktie noch um weitere 30 Prozent zulegen könnte. Der Analyst habe die Unlimited Wash Club (UWC)-Abonnementmitgliedschaft des Unternehmens als beständige Einnahmequelle hervorgehoben, die saisonale und wetterbedingte Gegenwinde reduziere."UWC steigert den Lebenszeitwert des typischen Kunden erheblich", habe er geschrieben. "Angesichts des geschätzten Unterschieds von mehr als 240 US-Dollar bei den jährlichen Ausgaben für Autowaschanlagen zwischen UWC-Mitgliedern und Einzelhandelskunden bedeutet dies, dass jede 35.000 zusätzliche Einzelhandelskunden, die sich für das UWC-Mitgliedschaftsprogramm anmelden, eine Umsatzsteigerung von mehr als 100 Basispunkten pro Jahr bedeuten.""MCW sieht die Möglichkeit, seine Präsenz in seinem derzeitigen Umfeld zu verdoppeln, bevor es in neue weiße Flecken vordringen muss", habe er geschrieben. "Im Großen und Ganzen verfügt MCW über eine starke Entwicklungspipeline (typischerweise ein 18-monatiger Prozess zwischen Standortauswahl und Eröffnung) und ist damit auf dem besten Weg, sein Ziel von 1.000+ LT Autowaschanlagen zu erreichen".Lantz habe hinzugefügt, dass Mister Car Wash große Anstrengungen unternehme, um alle erworbenen Autowaschanlagen in sein Betriebssystem und seine Marke zu integrieren. Obwohl dies ein langwieriger Prozess sei, glaube der Analyst, dass die Schaffung eines einheitlichen Kundenerlebnisses dem Unternehmen letztendlich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde.