Auf die Stimmung habe dabei einmal mehr die Sorge rund um die stockenden Gasflüsse aus Russland Richtung Europa gedrückt, welche ein beträchtliches Konjunkturrisiko darstellen würden. So habe zuletzt Kanada zwar die Auslieferung der Turbine von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach Russland genehmigt, die Ukraine habe sich aber von dieser Maßnahme enttäuscht gezeigt. Öl ins Feuer in dieser Thematik gieße hierbei ebenso, dass nunmehr bei der Nord Stream 1-Pipeline zehntägige Wartungsarbeiten anstünden und somit aktuell durch diese kein Gas fließe.



In den USA habe gestern u.a. der Finanzsektor zu den Tagesverlierern gezählt. Hier würden ab Donnerstag die großen Namen der US-Banken ihre Ergebnisse vorlegen und somit auch die Berichtssaison zum Q2 inoffiziell eröffnen. Generell werde erwartet, dass das zuletzt nachlassende IPO- und M&A-Geschäft in Kombination mit höheren Kreditrisikovorsorgen zu einem deutlichen Geschäftsrückgang bei den großen US-Geldinstituten geführt habe. So würden Analysten im Schnitt von einem Gewinnrückgang von 25% bei JP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (Donnerstag) ausgehen. Bei der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-38%) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) (-42%) solle der Gewinnrückgang im Jahresvergleich noch markanter ausfallen. Beide würden dann am Freitag ihre Zahlen berichten. Es werde also einmal mehr darauf ankommen, ob die in den Konsensschätzungen bereits abgebildeten Ergebnisrückgänge von den Unternehmen über- oder untertroffen würden. Auf Indexebene hätten sich die Gewinnwachstumsschätzungen für die breiten US- und europäischen Indices zuletzt vor dem Hintergrund der mannigfaltigen Probleme (Geopolitik, Rohstoffhausse, Inflation) allerdings erstaunlich gut gehalten. Hier werde spannend, ob die robusten Wachstumsschätzungen in der Berichtssaison bestätigt würden.



In Asien setze sich die Kursschwäche heute Morgen fort. Makroseitig stehe heute der ZEW-Index für Deutschland zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig berichte PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) seine Zahlen.



Sehr diffus stellte sich weiterhin das Bild am Ölmarkt dar. Einerseits würden die Themen rund um den beabsichtigen Preisdeckel für russisches Öl seitens des Westens und die Unsicherheit rund um eine wichtige Ölpipeline durch Kasachstan für Unterstützung sorgen. Andererseits würden aber zunehmend die Wachstumssorgen und zuletzt auch die erneuten Covid-Sorgen in China belasten. Letztere Argumente hätten gestern die Oberhand behalten und solcherart habe der Ölpreis nachgegeben. Gold habe sich gestern wenig verändert gezeigt, nachdem das Edelmetall aufgrund des starken US-Dollars zuletzt auf ein Neunmonatstief (in USD) abgerutscht sei. (12.07.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der freundlichen Vorwoche missglückte der Auftakt an den internationalen Aktienbörsen in dieser Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Rund um den Erdball seien Kursverluste verzeichnet worden. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen seien im Zuge von Wachstumssorgen wieder unter die 3%-Marke gefallen, EUR/USD sei ganz knapp an die Parität herangelaufen.