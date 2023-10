Börsenplätze Mirati Therapeutics-Aktie:



Kurzprofil Mirati Therapeutics Inc.



Mirati Therapeutics Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, NASDAQ-Symbol: MRTX) ist ein in den USA ansässiges, in der klinischen Phase befindliches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf konzentriert, darunter Lungenkrebs, und eine Pipeline neuartiger Therapeutika vorantreibt, die auf die genetischen und immunologischen Triebkräfte von Krebs abzielen. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mirati Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mirati Therapeutics Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, NASDAQ-Symbol: MRTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor habe in dieser Handelswoche wieder mächtig an Fahrt aufgenommen. So greife Eli Lilly nach dem Radiopharmaka-Spezialisten POINT Biopharma, Kyowa Kirin aus Japan wolle sich den Gentherapie-Spezialisten Orchard Therapeutics unter den Nagel reißen. Und auch um Mirati Therapeutics würden sich erneut Übernahmegerüchte halten.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien, berichtet habe, prüfe der französische Pharma-Riese Sanofi eine mögliche Übernahme des Krebsarzneimittelherstellers.Die Aktie von Mirati Therapeutics sei daraufhin um über 45 Prozent auf 62,38 Dollar nach oben geschossen. Aktueller Börsenwert: 4,4 Milliarden Dollar. Das Hauptaugenmerk der Biotech-Gesellschaft liege auf Krazati (Adagrasib), einem KRAS-Inhibitor. Mirati Therapeutics sei dabei, das Medikament auszurollen. Größter Konkurrent sei hierbei der Biotech-Riese Amgen, der mit Lumakras ebenfalls einen zugelassenen KRAS-Inhibitor im Produktportfolio vorzuweisen habe."Eine Übernahme von Mirati Therapeutics würde den "Aktionär" nicht verwundern", so "Der Aktionär" bereits im Herbst vergangenen Jahres. Durch den massiven Ausverkauf im Biotech-Sektor könnte ein Interessent nun etwas günstiger zum Zuge kommen. Ein potenzieller Deal könne aber auch platzen. Wer im Bereich der Präzisionsonkologie investieren wolle, sollte sich bei Blueprint Medicines positionieren. Nur für spekulativ ausgerichtete Anleger, ein Stopp bei 35,50 Euro ist Pflicht, so Michel Doepke von "Der Aktionär".(Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link