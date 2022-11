Tradegate-Aktienkurs Mirati Therapeutics-Aktie:

92,00 EUR -0,54% (24.11.2022, 10:20)



NASDAQ-Aktienkurs Mirati Therapeutics-Aktie:

95,85 USD +11,31% (23.11.2022, 22:00)



ISIN Mirati Therapeutics-Aktie:

US60468T1051



WKN Mirati Therapeutics-Aktie:

A1W1XV



Ticker-Symbol Mirati Therapeutics-Aktie:

26M



NASDAQ-Symbol Mirati Therapeutics-Aktie:

MRTX



Kurzprofil Mirati Therapeutics Inc.



Mirati Therapeutics Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, NASDAQ-Symbol: MRTX) ist ein in den USA ansässiges, in der klinischen Phase befindliches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf konzentriert, darunter Lungenkrebs, und eine Pipeline neuartiger Therapeutika vorantreibt, die auf die genetischen und immunologischen Triebkräfte von Krebs abzielen. (24.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mirati Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mirati Therapeutics Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, NASDAQ-Symbol: MRTX) unter die Lupe.Seit Dienstag würden frische Übernahmegerüchte das Papier der Biotech-Gesellschaft antreiben. Auch am Handelstag nach dem Aufkommen der Spekulationen habe der spekulative Titel an der NASDAQ erneut prozentual zweistellig zulegen und weiter mit Relativer Stärke glänzen können.Rückenwind hätten positive Analystenkommentare verliehen. So würden die Experten von JPMorgan den Übernahmepreis im Falle eines potenziellen Angebots zwischen 185 und 200 USD je Aktie sehen. "Eine Übernahme wird wahrscheinlich die volle Bewertung für den Einsatz als Erstlinienbehandlung bei nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom oder Lungenkarzinom widerspiegeln", so ein Analyst von BMO Capital Markets im Hinblick auf das Potenzial des KRAS-Inhibitors Adagrasib. Die Investmentbank stelle einen Preis von 200 USD je Mirati Therapeutics-Aktie in den Raum.Ein Übernahmeangebot sei alles andere als sicher. Richtungsweisend würden Daten zum großen Hoffnungsträger Adagrasib im Dezember. Könne Mirati Therapeutics hier dem großen Rivalen Amgen das Wasser reichen, würden die Chancen auf eine potenzielle Transaktion steigen. Nach dem erneuten Kurssprung sollten Anleger nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen. Wer investiert sei, bleibe an Bord und ziehe den Stopp vorerst ins Geld auf 76 Euro nach, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2022)Börsenplätze Mirati Therapeutics-Aktie: