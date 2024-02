Die acht größten kanadischen Pensionsfonds würden über ein Vermögen von rund 2,1 Billionen Dollar verfügen, aber nur ein Viertel davon sei im vergangenen Jahr überhaupt in Kanada investiert worden, so eine Untersuchung des in Montreal ansässigen Fondsmanagers Letko Brosseau. Die so genannten "Maple Eight" hätten gerade einmal 3 Prozent in inländische Aktien investiert, der niedrigste Wert in einer Gruppe von sechs Ländern, zu denen auch die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Japan gehören würden, wie die Daten zeigen würden.



"Sie haben den größten Teil dieses Geldes - 75 Prozent - außerhalb Kanadas investiert, um zum Nachteil der Kanadier Arbeitsplätze außerhalb Kanadas zu schaffen", habe Lassonde, Gründer von Franco-Nevada und ehemaliger Präsident von Newmont, in einem Telefoninterview diesen Monat gesagt. "Die Bergbauindustrie wurde im Wesentlichen ignoriert."



Pensionsfonds würden nicht in große kanadische Bergbaugesellschaften investieren, die wiederum in kleinere Unternehmen investieren könnten, zum Teil weil es nur noch wenige inländische Optionen gebe. Die Übernahme des größten Teils der Kokskohle-Aktiva von Teck Resources durch Glencore im November für rund neun Milliarden Dollar sei der jüngste große Deal, bei dem kanadische Aktiva aufgekauft worden seien.



Die Minenindustrie benötige Geld. Jahrzehnte der Unterinvestitionen in den Abbau von Industriemetallen würden sich mittlerweile rächen. Viele Rohstoffe dürften in den kommenden Jahren in ein Angebotsdefizit rutschen. Neue Minen seien kaum in Sicht. Eine Finanzspritze seitens der Pensionsfonds wäre hier sicherlich ein richtiger Fingerzeig. (26.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ottawa muss Druck auf die Pensionsfonds ausüben, damit sie Milliarden in den kanadischen Bergbau investieren, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Dies wäre eine radikale Veränderung gegenüber ihren fast nicht vorhandenen Beteiligungen. Nur so könnte es gelingen, genügend Metalle zur Bekämpfung des Klimawandels zu produzieren. Das würden Franco-Nevada-Gründer Pierre Lassonde und Frank Giustra fordern.