Klar sei: Für die Realisierung eines solchen Projektes bedürfe es Investitionen in Milliardenhöhe und mehrere Player, die an einem Strang ziehen würden. Sehr wichtig für die Produktion von grünem Wasserstoff seien Elektrolyseure. Unter anderem würden Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) und Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) solche Geräte fertigen. Auch Hexagon Purus könnte als Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen vom Aufbau des Wasserstoff-Netzes profitieren. Schließlich muss der Energieträger, der mit der Pipeline in Deutschland befördert werden soll, weitertransportiert und gespeichert werden.



Norwegen sei in der Energiewelt der Zukunft ein wichtiger Partner für Deutschland - auch im Hinblick auf das geplante Wasserstoff-Großprojekt. Perspektivisch könnten davon viele Pure-Player profitieren. Risikobewusste Anleger mit Weitblick könnten sich ein paar Stücke des Elektrolyse-Spezialisten Nel und des Wasserstoff-Hochdruckbehälter-Herstellers Hexagon Purus (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ins Depot legen. Bei Plug Power dränge sich derzeit kein Einstieg auf.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etwas noch nicht Sichtbares sei ein Hauptthema bei der Reise von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nach Norwegen: Ob bei Gesprächen mit norwegischen Politikern, Unternehmen oder Verbänden - eine mögliche Wasserstoffpipeline von Norwegen nach Niedersachsen sei omnipräsent gewesen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Weil und weitere Politiker würden gute Chancen sehen, dass diese Pipeline in einigen Jahren nach Niedersachsen verlaufen werde.Laut RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) werde derzeit eine Wasserstoff-Pipeline von den Unternehmen Gassco, Equinor und Dritten geprüft. Bis 2030 sollten zunächst zwei Gigawatt und bis 2038 bis zu 10 Gigawatt Wasserstoff in Norwegen produziert und in die Leitung eingespeist werden. Dabei gehe es anfangs um "blauen Wasserstoff", bei dessen Gewinnung Erdgas zum Einsatz komme. Später solle dieser durch "grünen Wasserstoff" ersetzt werden, der mit Hilfe erneuerbarer Energien gewonnen werde.Die deutsch-norwegische Handelskammer sehe in der möglichen Pipeline eine Chance. "Durch die Pipeline könnte eine relativ große Menge Wasserstoff kostengünstig transportiert werden. Gleichzeitig muss jedoch geklärt sein, wer welche Mengen an Wasserstoff abnehmen kann", habe die Kammer auf Anfrage mitgeteilt. Deutschland sei v.a. wegen der Energie ein wichtiger Wirtschaftspartner für Norwegen. Nach Angaben der Handelskammer seien im vergangenen Jahr 28% aller norwegischen Exporte nach Deutschland gegangen.