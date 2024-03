Wien (www.aktiencheck.de) - Dem Iphone-Hersteller Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (-2,5%) wurde von der EU-Kommission eine Geldstrafe in Höhe von 1,84 Mrd. Euro verhängt, weil er durch Beschränkungen seines App Stores den Wettbewerb mit Konkurrenten im Bereich Musikstreaming behindert hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) (+3,6%) habe gestern erneut zulegen können. Mit einer Marktkapitalisierung von USD 2,06 Billionen habe man Saudi Aramco überholen können und sei nun das drittwertvollste Unternehmen der Welt.Der Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-7,2%) bekomme die Konkurrenz der chinesischen Autobauer zunehmend zu spüren. Gestern sei bekannt geworden, dass die Auslieferungen aus dem Werk in Shanghai auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr zurückgegangen seien. (05.03.2024/ac/a/m)