"Wenn wir eine Rezession gegen dieses Finanzsystem haben, wird die FED sehr dramatisch handeln müssen. Es geht immer um mehr Defizitausgaben und mehr quantitative Lockerung", habe der CEO von DoubleLine Capital gesagt. "Fast jeder weiß, dass eine Rezession kommen wird. Die Frage ist nur, wie schlimm sie sein wird." Ein rotes Tuch, auf die man in der Wirtschaft achten müsse, seien mögliche Liquiditätsprobleme, habe Gundlach gewarnt.



"Wenn die FED so weitermacht, wird die Kluft zwischen dem, was man auf dem Markt für kurzfristige Staatsanleihen bekommt, und dem, was man im Bankensystem bekommen kann, größer. Das wird zu einer kontraproduktiven Verknappung der Liquidität führen", habe er gesagt. Momentan sei es die beste Strategie, das Risiko weiter zu reduzieren, wenn die Märkte stark seien. Das bedeute, dass man Aktien in Erholungsphasen verkaufen sollte.



Zudem habe der Milliardär bereits bei einem Preis von 1.800 USD pro Unze dazu geraten, Gold als Absicherung für das Portfolio zu kaufen. Er habe allerdings weder damals noch jetzt ein konkretes Kursziel genannt.



Das Rezessionsszenario in den USA sei längst kein Thema mehr in den Medien wie noch vor einigen Monaten. Dennoch sei es nicht unwahrscheinlich und Gold wäre ein großer Profiteur davon. Der Aktionär gehe weiterhin von einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr aus. (29.03.2023/ac/a/m)



