Eine Umkehrung der Renditekurve liege vor, wenn die kürzerfristigen Zinssätze für Staatsanleihen über den längerfristigen Renditen lägen. Der Markt betrachte die Umkehrung der 2- und 10-jährigen Renditekurve oft als verlässliches Vorzeichen für eine bevorstehende Rezession. Seit Juli sei die Kurve invertiert. Seit die FED im Juni ihre Zinserhöhungen um 75 Basispunkte eingeführt habe, würden die Rezessionsängste zunehmen. Die Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole in der vergangenen Woche habe diese Befürchtungen erneuert.



Gundlach habe bereits im März Anlegern geraten, die Umkehrung der Renditekurve genau zu beobachten und betont, dass dies von Bedeutung sei. "Pünktlich zum richtigen Zeitpunkt erscheinen die Weißbücher mit der Aufschrift 'It Doesn't Matter This Time'. Glauben Sie ihnen nicht", habe er getwittert. Während seines Webcasts für Anleger habe Gundlach gesagt, dass die Umkehrung der 2- und 10-jährigen Renditen in den letzten vier Fällen erfolgreich wirtschaftliche Abschwünge vorgehersagt habe.



"Eine umgekehrte Renditekurve ... würde sehr stark für eine Rezession sprechen", habe Gundlach während der Telefonkonferenz im März gesagt. "Der Anstieg der 2-jährigen Treasury-Rendite war praktisch genauso steil wie der Rückgang während des Lockdowns."



Rezession oder nicht - das sei eine der großen Fragen derzeit. Technisch würden sich die USA bereits in einer Rezession befinden, da das BIP zwei Quartale in Folge geschrumpft sei. In den USA definiere man eine Rezession jedoch anders und v.a. der starke Arbeitsmarkt helfe denjenigen, die sagen würden, die US-Wirtschaft werde nicht in eine Rezession rutschen. (02.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte hätten gestern nach anfänglichen Verlusten in den USA ins Plus drehen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch warne Milliardär und Bond-König Jeffrey Gundlach die Anleger vor harten Zeiten. Die Anzeichen für eine Rezession würden schlimmer, habe Gundlach diese Woche getwittert und auf die Inversion der 2- und 10-jährigen Zinskurve sowie der 5- und 30-jährigen Kurve verwiesen.