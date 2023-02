Der US-Anleihemarkt erlebe derzeit die größte Umkehrung der Renditekurve seit 40 Jahren. Die US-Wirtschaft habe sich widerstandsfähiger gezeigt als erwartet, aber das bedeute nicht, dass die Gefahr einer weltweiten Rezession gebannt sei. Einige Ökonomen seien der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis es zu einer Rezession komme.



In der vergangenen Woche seien die Inflationsdaten für den Monat Januar veröffentlicht worden, die mit einem Anstieg des US-Verbraucherpreisindex um 6,4 Prozent höher ausgefallen seien als erwartet. Wirtschaftswissenschaftler hätten mit einem Anstieg von 6,2 Prozent gerechnet. Gleichzeitig sei der US-Erzeugerpreisindex auf Jahresbasis um 6,0 Prozent gegenüber einem erwarteten Anstieg von 5,4 Prozent gestiegen.



Aufgrund der jüngsten Inflationsdaten würden die Märkte nun die Möglichkeit sehen, dass die FED die Zinssätze im nächsten Monat um 50 Basispunkte anhebe. Diese Erhöhung der Zinssätze sei auf kurze Sicht negativ für den Goldpreis. Dennoch habe der milliardenschwere Investor John Paulson, Gründer von Paulson & Co. erst kürzlich auf das langfristige Potenzial von Gold hingewiesen. Er habe gesagt, die Anleger sollten dem Weg folgen, den die Zentralbanken eingeschlagen hätten, die im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Gold gekauft hätten.



"Die Nachfrage der Zentralbanken, Dollar durch Gold zu ersetzen, ist erheblich gestiegen, und wir stehen erst am Anfang dieses Trends. Gold wird steigen und der Dollar wird fallen, daher ist es besser, wenn Sie Ihre Investitionsreserven derzeit in Gold halten", habe Paulson in einem Interview mit dem Journalisten Alain Elkann gesagt.



Auch wenn der Goldpreis kurzfristig schwächle, sollte es sich dabei nur um eine Korrektur handeln. DER AKTIONÄR bleibe bullish und gehe von einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr aus. (20.02.2023/ac/a/m)







