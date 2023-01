Kommende Woche stünden, abgesehen von der anrollenden Berichtssaison an der Wall Street, die wichtigsten US-Daten am Mittwoch auf der Agenda. Dann würden für den Dezember die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion sowie die Produzentenpreise publiziert. Am Abend folge dann der FED-Konjunkturbericht "Beige Book".



In Deutschland werde der Fokus am Dienstag auf den ZEW-Konjunkturerwartungen der Finanzexperten und den finalen Dezember-Inflationsdaten liegen. Am Mittwoch würden die entsprechenden Preisdaten für den gesamten Euroraum folgen - und auch in Großbritannien würden am Mittwoch Inflationszahlen für diesen Monat vorgelegt. Dort würden am Freitag noch das britische Konsumklima und Einzelhandelsumsätze folgen.



Moderat dürften in China am Dienstag die Daten zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022 sowie jene zum Einzelhandel und zur Industrie ausfallen, wie heute Morgen bereits die schwachen Handelsdaten andeuten würden. Und auch eine wichtige Notenbank tage nächste Woche am Mittwoch: die Bank of Japan, zwei Tage bevor im Land der aufgehenden Sonne die Inflationszahlen für Dezember veröffentlicht würden. (13.01.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wochenausblick von Merck Finck a Quintet Private Bank:Die Konjunkturdaten deuten immer klarer darauf hin: "Während die Eurozone in erster Linie dank wieder niedrigerer Energiekosten, Fiskalpaketen und auch der Entspannung der Lieferketten wohl nur eine milde Winterrezession erlebt, steuern die USA im ersten Halbjahr auf eine Rezession zu", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Eine US-Rezession dürfte aber ebenfalls, schon dank dem immer noch starken Arbeitsmarkt, milde ausfallen. Das bislang klarste Anzeichen, dass es dazu kommt, ist der signifikante Einbruch des ISM-Index für das in Amerika so wichtige Dienstleistungsumfeld - er zeigt klar, dass die radikalen Fed-Leitzinserhöhungen nach dem US-Häusermarkt jetzt auch in der breiten Wirtschaft angekommen sind."