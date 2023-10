Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im September verzeichnete das Vereinigte Königreich den größten jährlichen Anstieg der privaten Mieten seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 2016, mit einem Anstieg von 5,7 Prozent, so Jonas Feldhusen von der Hamburg Commercial Bank.



Dabei hätten sich regionale Unterschiede in der Intensität dieser Kostensteigerungen gezeigt: In England seien die Mieten um 5,6 Prozent gestiegen, in Wales um 6,9 Prozent und in Schottland um 6 Prozent. Besonders markant seien die jährlichen Mietpreisanstiege in London gewesen, die den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006 erreicht hätten. Die Entwicklungen auf dem Mietmarkt würden den jüngsten Anstieg der Hypothekenzinsen in den letzten zwei Jahren reflektieren, der den Immobilienerwerb für viele Briten unerschwinglich gemacht habe. Dies habe die Nachfrage nach Mietobjekten in einem ohnehin begrenzten Markt verstärkt, wobei Vermieter die gestiegenen Kreditkosten an ihre Mieter weitergeben würden. (18.10.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.