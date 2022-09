Greil glaube nicht, dass die Konsumenten kurzfristig aus diesem Tal der Tränen herauskommen würden. Im Gegenteil: Die während der Corona-Pandemie von vielen Verbrauchern aufgebauten überschüssigen Ersparnisse seien aus Sicht des Experten nach der Sommerurlaubs-Saison bereits weitgehend aufgebraucht. Daher dürften zunehmend neue Rücklagen zur Bezahlung für die deutlich höher befürchteten Heizkostenabrechnungen gebildet werden. Die bislang auf den Weg gebrachten Fiskalpakete der Bundesregierung würden daran wenig ändern - und die verbreitete Unsicherheit in Bezug auf politische Entscheidungen, Stichwort Gasumlage, würden die deutschen Verbraucher aus Sicht von Greil zusätzlich verunsichern. Eventuelle weitere Unterstützungsmaßnahmen könnten den Verbrauchern zwar helfen, aber kaum für eine klare Trendwende des Konsumklimas vor dem nächsten Frühling sorgen. Daher rechnen der Experte auch mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel, sodass die Konjunktur von dieser Seite keine positiven Impulse zu erwarten habe.



Wolle man etwas Positives sehen, so bleibe zumindest die Feststellung, dass der Konsum als weiterer Inflationstreiber bis auf weiteres ausfalle - im Gegenteil: Mittelfristig werde die sinkende Nachfrage inflationsdämpfend wirken, allerdings noch kaum in den nächsten paar Monaten. Letztendlich werde die deutsche Teuerung derzeit ohnehin vor allem durch weiterhin hohe Energie- und Lebensmittelpreise getrieben.



Bei der morgigen Vorlage der vorläufigen deutschen Inflationszahlen für den September rechne Greil mit einem Sprung in Richtung zehn Prozent. Das wäre dann die höchste Inflationsrate in Deutschland seit rund 70 Jahren. Die Konsensschätzungen liege bei 9,5 Prozent, was sich einmal mehr als zu niedrig erweisen könnte. Allein der Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankkostenzuschlags würden voraussichtlich rund eineinviertel Prozentpunkte des erwarteten Anstiegs ausmachen. Bei den Energiepreisen dürfte die Dynamik im August zwar nicht gestiegen sein, doch sie würden der Hauptinflationstreiber bleiben. Auch die Nahrungsmittelpreise würden im Fokus bleiben, nachdem sie im August um fast 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien. Ein weiterer Anstieg sei wahrscheinlich, weil Lebensmittelhersteller - wie auch zunehmend Dienstleister - gestiegene Energiekosten weitergeben würden. Nicht nur die "Headline"-Inflation, sondern auch die Kerninflation dürfte einen Anstieg aufweisen.



Eine höhere Inflationszahl erwartet Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank, auch am Freitag für die Eurozone. Auf dieser Basis und angesichts des anhaltend schwachen Euro bleibe der EZB wohl keine andere Wahl, als bei ihrer nächsten Sitzung am 27. Oktober erneut einen "Jumbo"-Zinsschritt von 75 Basispunkten vorzunehmen. Der Hauptrefinanzierungssatz würde dann auf zwei Prozent steigen. Das würde die - ausweislich des Konsumklimas bereits schwache - Konjunktur weiter belasten - trübe Aussichten also für die deutsche Wirtschaft. (28.09.2022/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Verbraucher in Deutschland befinden sich in einer veritablen Depression, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank.Das GfK-Konsumklima sei auf den tiefsten Stand seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991 eingebrochen. Dies liege vor allem am ebenfalls neuen Rekordpessimismus der befragten Konsumenten hinsichtlich ihrer Einkommenserwartungen. Um Vorsorge für stark erhöhte Strom- und Gasrechnungen zu treffen, würden die Verbraucher zudem ihren Konsum bei nicht dringend benötigten Gütern immer weiter einschränken.