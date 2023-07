Künstliche Intelligenz (KI) sei ein neues Fieber im Technologiesektor, aber auch außerhalb des Sektors. Die Anleger hätten in der KI eine Chance gesehen, und Aktien aus dem Bereich der KI hätten Anfang des Jahres einen Aufschwung erlebt. Microsoft bilde da keine Ausnahme, und obwohl das Unternehmen in diesem Jahr keine so große Rally erlebt habe wie beispielsweise NVIDIA, sei der Aktienkurs von Microsoft seit Jahresbeginn um über 40% gestiegen.



Microsoft-Führungskräfte hätten sich optimistisch zum Thema KI geäußert und erklärt, das Unternehmen sei bereit, KI in sein Geschäftsportfolio zu integrieren und davon zu profitieren. Es bestehe jedoch auch die Sorge, dass die Zunahme der KI-Arbeitslasten die Margen im Cloud-Geschäft von Microsoft drücken könnte. Es sei daher nicht auszuschließen, dass das Management von Microsoft für das laufende Geschäftsjahr (Juli 2023 - Juni 2024) eine Art verstärkte Kostenkontrolle ankündigen werde. Außerdem würden die Anleger genau auf das Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft von Microsoft achten, da der gesamte Cloud-Umsatz im Jahresvergleich um etwa 20% wachsen dürfte, während im Vorjahresquartal noch ein Wachstum von 25% zu verzeichnen gewesen sei. Nicht zuletzt werde Microsoft, da es sich um die Veröffentlichung des letzten Quartals des Geschäftsjahres 2023 handle, auch Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen, und diese könnten der Haupttreiber für die Aktie sein, und nicht die Quartalsergebnisse für den Zeitraum April-Juni 2023.



Microsoft habe in diesem Jahr bisher alle wichtigen Wall Street-Indices übertroffen. (Quelle: xStation5)



Ein Blick auf das Microsoft-Chart (MSFT.US) im D1-Intervall zeige, dass die Aktie vor kurzem neue Allzeithochs erreicht habe, die Aufwärtsbewegung jedoch nach Erreichen des Bereichs von 366 USD gestoppt worden sei. Eine Abwärtskorrektur sei eingeleitet worden, und die Aktie handle jetzt rund 5% unter dem jüngsten ATH. Zu beachten sei, dass der Pullback an der Widerstandszone von 342,50 USD, die durch die Höchststände von Ende 2021 markiert werde, gestoppt zu sein scheine. Solide Gewinne, insbesondere die vielversprechenden Aussichten für das Geschäftsjahr 2024, könnten die Aktie wieder nach oben treiben und zu neuen Allzeithochs führen.



Umsatz: 55,5 Mrd. USD erwartet (+6% gegenüber dem Vorjahr)- Produktivität und Geschäftsprozesse: 18,1 Milliarden US-Dollar (+9% gegenüber dem Vorjahr)- Intelligente Cloud: 23,8 Mrd. USD (+13,9% gegenüber dem Vorjahr)- Mehr Personal Computing: 13,6 Mrd. USD (-4,9% gegenüber dem Vorjahr)Microsoft Cloud-Umsatz insgesamt: 30,1 Milliarden US-Dollar (+20,4% gegenüber dem Vorjahr)Gewinn je Aktie: 2,55 USD (2,24 USD im Geschäftsjahr Q4 2022)Operatives Ergebnis: 23,27 Mrd. USD (+13,3 gegenüber dem Vorjahr)Investitionsausgaben: 7,85 Milliarden DollarUmsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen: +8.5%Bruttomarge: 69,4%