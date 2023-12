Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

347,80 EUR -0,03% (01.12.2023, 11:45)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

378,91 USD +0,02% (30.11.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (01.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft sei beim Mega-Thema Künstliche Intelligenz stark aufgestellt. Der US-Softwarekonzern sei u.a. Großinvestor bei der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI. Nun habe Microsoft angekündigt, in den kommenden Jahren in Großbritannien auf diesem Gebiet kräftig investieren zu wollen. In den nächsten drei Jahren sollten insgesamt 2,5 Mrd. GBP in den Ausbau der britischen Datenzentren für Künstliche Intelligenz fließen. Der britische Premierminister Rishi Sunak habe von einem Wendepunkt für die Zukunft der KI-Infrastruktur und –Entwicklung gesprochen.Zuletzt habe Microsoft in Großbritannien noch Ärger gehabt: Die Wettbewerbsaufsicht CMA habe die milliardenschwere Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard zunächst blockiert. Als der US-Riese daraufhin Zugeständnisse gemacht habe, hätten die britischen Wettbewerbshüter den Deal aber doch genehmigt.Die Aktie von Microsoft sei derzeit nicht zu bremsen - wie am Schnürchen gezogen gehe es nach oben. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Top-Positionierung im Bereich KI würden Microsoft zu einer attraktiven Wahl für langfristige Anleger machen. Die Aktie bleibe ein Basisinvestment. Da Kursziel des "Aktionärs" laute 420 Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2023) Börsenplätze Microsoft-Aktie: