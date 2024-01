NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

407,89 USD +0,98% (29.01.2024, 20:52)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den Einzelwerten stünden zum Wochenstart erneut die Titel von Microsoft im Blickfeld. Das Papier habe das Rekordhoch vom Donnerstag übertroffen. Das Wachstumsthema Künstliche Intelligenz (KI) sorge nach wie vor für den Höhenflug der Papiere des Software-Riesen. Beim Börsenwert sei die Marke von drei Billionen Dollar bereits in der vergangenen Woche überschritten worden. Microsoft sei wertvoller als Apple.Für Rückenwind habe auch eine Kurszielerhöhung von Jefferies gesorgt. Vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal habe Analyst Brent Thill das Ziel von 450 auf 465 Dollar nach oben geschraubt. Laut einer am Montag vorliegenden Studie von Thill erscheinen bei dem Softwarekonzern die Markterwartungen bezüglich des währungsbereinigten Wachstums erreichbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Gleichwohl rechne der Experte damit, dass Microsoft trotz des Vorteils durch sein Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorsichtig in die Zukunft blicke.Für den "Aktionär" ist und bleibt die Microsoft-Aktie ein Basisinvestment, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:377,35 EUR +1,38% (29.01.2024, 21:06)