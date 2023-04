Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,50 EUR -0,29% (25.04.2023, 14:28)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

281,77 USD -1,40% (24.04.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (25.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft veröffentlicht heute seine Ergebnisse - Was ist zu erwarten? AktiennewsMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) (MSFT.US) wird heute nach der Sitzung an der Wall Street seine Q1-Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlichen, so die Experten von XTB.Der Marktkonsens gehe davon aus, dass der Umsatz die Erwartungen übertreffe und der Gewinn pro Aktie im Einklang mit oder leicht über den vorherigen Ergebnissen liege.- Die Analysten würden in dem Bericht nach Rezessionssignalen suchen, sodass das langsame Wachstum der Azure-Cloud oder die schwachen Windows/PC-Einnahmen ein möglicher Baisse-Katalysator sein würden. Das andere wichtige Thema werde auch KI sein.- Microsofts Umsatz sei im 3. und 4. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 102,9 Mrd. Dollar gestiegen. Der Umsatz im Bereich Produktivität und Geschäftsprozesse sei in den ersten beiden Quartalen um 8% gestiegen. Es werde erwartet, dass sich dieser Trend auch im dritten Quartal fortsetze.- Der PC-Umsatz sei in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um 11% auf 27,6 Mrd. Dollar gefallen. Der Konsens gehe davon aus, dass sich das Segment im 3. Quartal etwas verbessern werde.- Trefis schätze, dass Microsofts Nettoumsatz im ersten Quartal 2023 etwa 51,43 Mrd. USD betragen werde, was leicht über dem Konsens von 51,12 Mrd. Dollar liege. Der Gewinn pro Aktie dürfte im Rahmen der Erwartungen von 2,24 Dollar liegen oder leicht darüber.Microsoft im D1-Chart.: Sollten die Ergebnisse schwächer als erwartet ausfallen, könnte die Unterstützung bei 270 oder 260 Dollar liegen, wo wir das 23,6%- und 38,2-Retracement der im Oktober 2022 begonnenen Aufwärtswelle sehen könnten. Wenn der Finanzbericht stark ausfalle und die Prognosen optimistisch seien, könnte der Widerstand bei 300 Dollar überschritten werden.Börsenplätze Microsoft-Aktie: