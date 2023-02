Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,80 EUR +0,30% (14.02.2023, 13:50)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

271,32 USD +3,12% (13.02.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von des Software-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach über 27 Jahren sei Schluss für den Internet Explorer. Am heutigen Dienstag stelle Microsoft das Urgestein unter den Web-Browsern ein. Eine Vielzahl verärgerter User brauche der US-Konzern dabei nicht zu fürchten. Das liege zum einen an einer geschickten Umleitung, zum anderen an der geringen Relevanz, die das Tool zuletzt gehabt habe.Wie Microsoft bekanntgegeben habe, werde der Internet Explorer (IE), der zuletzt noch unter Windows 10 gelaufen sei, am 14. Februar endgültig eingestellt. Bereits 2015 habe der Konzern mit Edge einen Nachfolger präsentiert, seither jedoch beide Tools parallel laufen lassen. Den Platzhirschen Chrome (65%) und Safari (19%) habe allerdings auch die jüngste Edge-Version auf Chromium-Basis bislang keine größeren Marktanteile anjagen können. Laut der Analyse-Website Statcounter sei Edge im Januar 2023 für 4,5% der Internet-Aufrufe verwendet worden. Beim Internet Explorer seien es zuletzt nur mehr 0,3% gewesen. Zwar lasse sich Internet Explorer ab heute nicht mehr starten, doch die User kämen weiterhin ins Internet. Beim Startversuch des IE öffne sich automatisch der neue Edge Browser.Die Anleger lasse das Ende des legendären Browsers nachvollziehbarerweise kalt. Seine Bedeutung sei zuletzt schlicht zu gering gewesen. Nachdem die Microsoft-Aktie am Montag bereits 3% zugelegt habe, stehe auch am Dienstag vorbörslich ein Plus von 0,7% zu Buche. Damit rücke auch der Widerstand bei 280,72 USD wieder ins Blickfeld.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: