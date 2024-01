Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

371,05 EUR -1,62% (31.01.2024, 19:45)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

403,21 USD -1,32% (31.01.2024, 19:31)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (31.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unverändert ein Basis-Investment.Bravo! Microsoft habe die Erwartungen der Analysten am Dienstag geschlagen. Und das obwohl die Erwartungshaltung im Vorfeld enorm hoch gewesen sei. Am Mittwoch gebe es reihenweise neue Kaufempfehlungen für die Aktie.Der Umsatz im zweiten Quartal sei auf 62,0 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Plus 17 Prozent. Erwartet worden seien 61,1 Milliarden Dollar.Der Nettogewinn sei von 2,20 Dollar pro Aktie 2,93 Dollar pro Anteilsschein geklettert. Die Analysten hätten lediglich mit 2,78 Dollar gerechnet.Der Softwarekonzern habe damit die Markterwartungen übertroffen, habe Analyst Brent Thill von Jefferies in einer Studie geschrieben. Das Umsatzwachstum in der Cloud-Sparte Azure sei stärker als vom Konzern geplant ausgefallen, wobei sich der Beitrag von Künstliche-Intelligenz-Anwendungen (KI) gegenüber dem Vorquartal verdoppelt habe. Seine Kaufempfehlung bleibe bestehen, Kursziel 465 Dollar.Bullish sei auch JP Morgan geblieben. Analyst Mark Murphy habe das Kursziel für Microsoft von 385 auf 440 Dollar angehoben. Der Softwarekonzern profitiere von seiner Führungsrolle beim Thema Künstliche Intelligenz (KI), habe Analyst Mark Murphy geschrieben. Zudem habe Microsoft den Ausblick angehoben und rechne nun für das im Sommer endende Geschäftsjahr mit einer Steigerung der operativen Marge.Die DZ BANK habe sogar noch eine Schippe drauf gelegt und das Kursziel für die Microsoft-Aktie nach den Zahlen von 425 Dollar auf 500 Dollar nach oben geschraubt.Die Quartalszahlen seien erneut grandios gewesen. Die Wachstumsaussichten würden intakt bleiben. Zudem habe Microsoft mit Satya Nadella einen hervorragenden Unternehmenslenker.Für den "Aktionär" ist und bleibt die Microsoft-Aktie ein Basis-Investment, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Rücksetzer würden Kaufchancen bleiben. (Analyse vom 31.01.2024)