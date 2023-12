Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft-Gründer Bill Gates sei aufgrund seines großen Einflusses nicht unumstritten, doch liege seit Jahrzehnten oft richtig mit der Vorhersage von technologischen Entwicklungen. Das sage der Milliardär zur Künstlichen Intelligenz und Solar, Wind und der Kernkraft.Bill Gates sei Opa geworden und mache sich Gedanken, in welcher Welt seine Enkel aufwachsen würden. Als großen Trend habe er die Künstliche Intelligenz ausgemacht, die als Art Lehrer Kindern individuell Neues beibringe.Als Beispiel führe er in seinem Blog Versuche in Nairobi an, wo seine Stiftung bereits KI-Assistenten in Klassenräumen unterstütze, die auf die jeweilige Kultur und regionale Besonderheiten eingehe und versuche, alle Fragen der neugierigen Schulkinder zu beantworten. "Die Erziehungs-Tools sind atemberaubend gut", so Gates.Dank ChatGPT aber auch Gemini von Alphabet (Depot 2030) helfe die KI seit diesem Jahr weltweit Millionen Menschen. Gates sieht, dass wir uns gerade "erst am Beginn einer Transformation befinden", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Und er sei optimistisch, dass die KI helfe schneller neue Medikamente zu entdecken. Es würden bereits Krebsheilmittel damit erforscht, da die KI durch die massiven Datenmengen die Prozesse "signifikant beschleunige".Gates glaube immer daran, dass neue Technologien und Innovationen gut seien und der Menschheit helfen würden. Gates: "Seit dem Jahr 2000 hat die Welt die Anzahl der Kinder, die vor ihrem fünften Lebensjahr sterben, halbiert."Die KI und Elektroautos (Gates fahre einen Porsche Taycan) würden Strom brauchen. Wind und Solar würden wichtig bleiben für die Zukunft. Doch weltweit hätten Entscheider erkannt, dass es noch etwas C02-neutrales geben müsse, wenn kein Wind wehe oder keine Sonne scheine. "Das "etwas" beinhaltet mehr und mehr die Nuklearindustrie." Er sei "begeistert", dass die unnötige Angst vor der Atomkraft überwunden werde und sich jüngst zwei Dutzend Länder auf eine Verdreifachung der Nuklear-Kapazitäten bis 2050 verständigt hätten. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link