Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

241,20 EUR -1,79% (17.02.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

258,06 USD -1,56% (17.02.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (20.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Immer Ärger mit der Software: Früher sei Microsoft für Abstürze seines Betriebssystems "Windows" berüchtigt gewesen. Zuletzt sei v.a. die Beteiligung an ChatGPT im Gespräch gewesen. Mittlerweile sei auch ein Chatbot in die Microsoft-Suchmaschine Bing integriert worden. Der zeige jedoch bisweilen Ausfälle - wenn auch auf andere Art als frühere Software.Der Bing-Chatbot stürze nämlich nicht einfach ab, sondern reagiere nach einer Weile gereizt und greife Nutzer persönlich an. Deswegen habe Microsoft die Nutzung seines Bing-Chatbots nun eingeschränkt. Der Software-Konzern reagiere damit auf etliche Vorfälle, in denen der Text-Roboter aus dem Ruder gelaufen sei und Antworten formuliert habe, die als übergriffig und unangemessen empfunden worden seien.In einem Blog-Eintrag habe das Unternehmen angekündigt, Bing-Chats nun auf 50 Fragen pro Tag und fünf pro Sitzung zu begrenzen. "Unsere Daten haben gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen die Antworten, die sie suchen, innerhalb von 5 Runden findet", habe das Bing-Team mitgeteilt. Nur etwa 1% der Chat-Unterhaltungen enthalte mehr als 50 Nachrichten. Wenn die Nutzer das Limit von fünf Eingaben pro Sitzung erreichen würden, werde Bing sie auffordern, ein neues Thema zu beginnen.Microsoft habe zuvor bereits davor gewarnt, den KI-Chatbot, der sich noch in einer Erprobungsphase befinde, in längliche Konversationen zu verwickeln. Längere Chats mit 15 oder mehr Fragen könnten demnach dazu führen, dass Bing "sich wiederholt oder zu Antworten veranlasst beziehungsweise provoziert wird, die nicht unbedingt hilfreich sind oder nicht mit unserer beabsichtigten Tonalität übereinstimmen".Zuvor hätten bereits andere Anwender auf "unangemessene Antworten" des Chatbots hingewiesen. So habe die Bing-Software einem Nutzer gesagt, sie würde ihr eigenes Überleben wahrscheinlich dem seinen vorziehen. Bei einem anderen Nutzer habe sie darauf beharrt, es sei das Jahr 2022. Als dieser darauf beharrt habe, dass 2023 das richtige Jahr sei, sei der Text-Roboter ausfällig geworden. Der Chatbot habe außerdem einen Philosophieprofessor mit den Worten bedroht: "Ich kann dich erpressen, ich kann dir drohen, ich kann dich hacken, ich kann dich bloßstellen, ich kann dich ruinieren", bevor er seine Drohung selbst wieder gelöscht habe.Microsoft setze bei seinem Bing-Chatbot auf Technik des Start-ups OpenAI und unterstütze das kalifornische KI-Unternehmen mit Milliarden.Die Ausraster seien eher in die Kategorie "Amüsant" zu packen und sollten für Anleger kein Grund zur Beunruhigung sein. Unterm Strich ändere der Vorfall nichts am Potenzial der Integration von Chatbots in bestehende Systeme. Im Idealfall - aus Microsoft-Sicht - könnte es gelingen, Googles Suchmaschinen-Vormacht zumindest ein wenig zu erschüttern. Zudem dränge sich der Chatbot-Einsatz im Cloud- und Office-Bereich auf. Auch wenn noch offen sei, wie stark Microsoft von einem Erfolg von ChatGPT profitieren könne: Die Microsoft-Aktie bleibe ein Basisinvestment im Tech-Sektor, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)