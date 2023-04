Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstagabend sei es nach US-Börsenschluss für Microsoft soweit, dann würden die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal Q3/23 veröffentlicht. Abseits der Geschäfte rund um Windows, Office und Azure stünden dann wohl auch die jüngsten KI-Errungenschaften im Fokus - und hier habe es zuletzt ein mächtiges Lob gegeben.Analysten würden von Microsoft einen Umsatz von 51,02 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,23 Dollar erwarten. Damit werde beim Erlös nur ein geringes Wachstum von drei Prozent erwartet, während der Gewinn je Aktie beinahe unverändert gegenüber dem Vorjahresquartal ausfallen solle.Das Management habe die Anleger bereits auf eine Phase verhaltenen Wachstums vorbereitet. Denn auf der einen Seite laufe das Geschäft mit Windows-PCs schlecht, auf der anderen Seite habe sich das Wachstum von Azure deutlich verlangsamt (vergangenes Quartal nur 36 Prozent). Auch der Betriebsgewinn im Segment "Intelligent Cloud", in dem der Cloud-Infrastrukturdienst bilanziert werde, habe nach deutlichen Steigerungen in der Vergangenheit im vergangenen Quartal nur noch um neun Prozent zugelegt.Aber in der "Intelligent Cloud" gewinne das Thema KI immer mehr an Bedeutung und Microsoft könne vom Erfolg des Sprachmodells GPT-4 profitieren. Der Software-Konzern investiere hier mächtig und habe dem direkten Konkurrenten Google bereits das ein oder andere Schnippchen schlagen können. Zuletzt habe hier die Meldung für Aufsehen gesorgt, dass Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) darüber nachdenke, bei seinen Android-Phones künftig auf Bing und nicht mehr auf Google als Standard-Suchmaschine zu setzen.Ives habe angemerkt, dass OpenAI und ChatGPT den Konkurrenten derzeit wahrscheinlich rund zwei Jahre voraus seien, sich diese Situation aber im Laufe der Zeit ändern könne. Denn der der Kampf um die beste KI dürfte sich wahrscheinlich langfristig abspielen und weitere Milliardeninvestitionen nach sich ziehen.Anleger könnten nicht nur gespannt sein, ob Microsoft die Erwartungen der Analysten schlagen könne, sondern auch, ob das Management weitere Neuigkeiten in Sachen KI vermelden werde."Der Aktionär" empfiehlt jedenfalls vor den Q3-Zahlen an Bord zu bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. Denn auch wenn die kurzfristigen Wachstumsaussichten eher mau seien, liege der nächste Milliarden-Wachstumsmarkt nur einen Steinwurf entfernt. (Analyse vom 24.04.2023)