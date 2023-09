Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft habe ordentlich KI-Potenzial und viele Analysten hätten dies bereits in ihren Modellen berücksichtigt. Auch die Experten von Guggenheim sähen in der generativen KI mehr als nur eine gute Story - und hätten daher am Montag ihr "sell"-Rating für die Microsoft-Aktie aufgegeben.John DiFucci von Guggenheim sei der letzte Analyst gewesen, der bei der Aktie von Microsoft zum Verkauf geraten habe - sein früheres Kursziel: 232 Dollar. Doch der Rückenwind durch die generative KI blase anscheinend zu stark. Am Montag habe der Guggenheim-Experte die Papiere des Software-Giganten auf "neutral" hochgestuft. Ein neues Kursziel habe er allerdings nicht festgelegt."Wie jeder andere Mensch auf der Welt erwarten wir, dass die GenAI mehr als nur eine gute Story sein wird, obwohl wir uns immer noch fragen, wie hoch und in welchem Zeitrahmen monetarisiert werden kann", habe DiFucci geschrieben. "Das Narrativ der generativen KI ist eine zu positive Kraft, als dass man sich dagegen wehren könnte."Zuletzt habe Microsoft seine Software-Angebote und Windows mit neuen KI-Funktionen ausgestattet. Auch der KI-Begleiter namens Copilot solle verbessert werden und beispielsweise kontextbezogene Daten von den Geräten der Verbraucher und aus ihrem früheren Bing-Chat-Verlauf einbeziehen.Im vergangenen Quartal habe das "Windows OEM"-Geschäft einen Umsatzrückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnet. Bei Azure sei die Wachstumsrate trotz des KI-Rückenwinds auf 26 Prozent zurückgegangen.Der Analystenkonsens sei für Microsoft deutlich bullisher, wie die 54 Kaufempfehlungen sowie das Konsensziel von 396,17 Dollar zeigen würden. Immerhin entspreche dieser 12-Monats-Zielkurs ausgehend vom Montagsschlusskurs einem Ertragspotenzial von knapp 25 Prozent."Der Aktionär" schließe sich dem Gros der Analysten an. Die Microsoft-Aktie bleibt ein Basisinvestment im Software-Sektor und weist dank unterschiedlichen KI-Implementierungen noch ordentlich Wachstumspotenzial auf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2023)