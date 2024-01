Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

369,25 EUR +0,44% (24.01.2024, 11:49)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

398,90 USD +0,60% (23.01.2024)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.01.2024/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.In knapp einer Woche sei es so weit und mit Microsoft werde einer der führenden Softwarehersteller Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Im Vorfeld der Ergebnisse präsentiere sich die Microsoft-Aktie überaus stark.Achim Mautz erkläre dazu: "Zusammen mit NVIDIA ist das Unternehmen hauptsächlich verantwortlich für den Anstieg des S&P 500 in diesem Jahr. Dies liegt an der überaus hohen Marktkapitalisierung des Titels, denn mit 2,9 Billionen USD führt Microsoft die Rangliste an der Wall Street zusammen mit Apple an. Seit dem Breakout über die Marke von 380 USD ist das Papier kaum noch zu bremsen. Nun dürfte die nächste Schallmauer bei rund 400 USD gebrochen werden. Die Bullen haben das Ruder derzeit fest in der Hand."Am kommenden Dienstag nach Börsenschluss werde der Konzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal offenlegen. Analysten würden von einem Umsatz in der Höhe von rund 61 Milliarden USD ausgehen. Dies würde einen Sprung gegenüber dem Vorjahr von mehr als +15% bedeuten. Der Gewinn solle 2,76 USD pro Aktie erreichen, was ein Plus von rund 19% gegenüber dem Vorjahr bringen würde.Die Aussichten bewerte Mautz als bullisch. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: