Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

313,50 EUR +0,35% (11.09.2023, 19:27)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

336,4263 USD +0,65% (11.09.2023, 19:12)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (11.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie arbeite sich beständig nach oben. Doch wenn es nach den Analysten der Citi gehe, dann sei das Ende der Aufwärtsbewegung noch nicht erreicht. Sie sähen reichlich Katalysatoren für höhere Kurse bei dem Big-Tech-Wert. Und das, obwohl die Aktie des Tech-Giganten im bisherigen Jahresverlauf um fast 40 Prozent gestiegen sei."Wir sehen einen interessanten Katalysatorpfad für die Aktie bis zum Jahresende mit mehreren KI-Ereignissen", habe Analyst Tyler Radke in einer Notiz geschrieben. "Obwohl es noch früh ist, glauben wir, dass die Aktien bis zu den FQ1-Ergebnissen mit einem sich stabilisierenden PC-Markt, besseren Azure-Eingängen und einem Trend zur Umsatzbeschleunigung gut handeln könnten", habe der Analyst hinzugefügt. Azure, die Cloud-Computing-Plattform von Microsoft, habe im letzten Quartal ein Wachstum von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Aber Microsoft liege im Cloud-Infrastrukturgeschäft immer noch hinter Amazon zurück.Das Unternehmen habe für diesen Herbst mehrere Veranstaltungen geplant, beginnend mit seiner Envision-Konferenz am 13. September, gefolgt von einer weiteren KI-Veranstaltung am 21. September. Microsoft Ignite für Entwickler und IT-Experten sei für November geplant."Während die Details und die Agenda für diese Veranstaltungen noch begrenzt sind, erwarten wir positive Updates zur Monetarisierung von GenAI, einschließlich der Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von CoPilots. Wir verstehen, dass die Stimmung der Investoren gegenüber CoPilot seit der ursprünglichen Ankündigung weniger optimistisch ist, aber wir stellen fest, dass unsere Arbeit mit Kunden, einschließlich der Dutzenden von CIOs, mit denen wir gesprochen haben, fast einstimmig positiv über die Fähigkeiten/Funktionen von CoPilot war", habe Radke gesagt."Der Aktionär" meine: Microsoft sei und bleibe KI-Profiteur. Die breite Integration in das Produktportfolio dürfte Milliarden an zusätzlichen Erlösen in die Kassen spülen und auch das Wachstum von Azure stabilisieren.Langfristig macht dies die Microsoft-Aktie nur noch attraktiver, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link