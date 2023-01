Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Konzern Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) will seine Zusammenarbeit mit OpenAI, dem Entwickler des auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden textbasierten Dialogsystems ChatGPT, weiter ausbauen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut einem Bloomberg Bericht habe beim SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF)-Konkurrenten Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) die mutmaßliche Beteiligung des aktivistischen Investors Paul Singer für Freude unter den Investoren gesorgt. Singer dürfte mit mehreren Milliarden USD bei dem unter Druck stehenden Softwarespezialisten eingestiegen sein. Die Aktien hätten um 3,1% zugelegt.Mit Abstand größter Verlierer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien gestern die Aktien von Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) gewesen. Der Duft- und Aromenhersteller habe die Anleger mit unerwarteten Wertberichtigungen auf eine Beteiligung in Schweden ganz klar auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien hätten um 5,7% nachgegeben. (24.01.2023/ac/a/m)