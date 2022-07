Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe kurz nach dem Start seines neuen Fiskaljahres (ab Juli 2022) rund ein Prozent seiner 181.000 Angestellten entlassen. Eine Nachricht, die Anlegern überhaupt nicht schmecke. Die Microsoft-Aktie sei am Dienstag rund 4 Prozent gefallen, könne sich im vorbörslichen US-Mittwochshandel jedoch etwas stabilisieren.Microsoft sei nicht der einzige Tech-Konzern, der jüngst einen Einstellungsstopp beziehungsweise Entlassungen angekündigt habe. In einem Statement des Software-Riesen habe es geheißen: "Dies ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung, da wir, wie alle Unternehmen, unser Geschäft regelmäßig neu bewerten. Wir werden aber auch künftig in bestimmte Bereiche investieren und dort die Zahl der Mitarbeiter erhöhen."Ein Bereich, in dem dies wahrscheinlich der Fall sein werde, sei das Cloud-Geschäft. Denn der Infrastrukturdienst Azure dürfte auch im Falle einer Rezession kaum etwas von seinem Wachstumsmomentum verlieren. So hätten beispielsweise die Analysten von J.P. Morgan in einer Studie vom Dienstag geschrieben, dass sich die weltweiten Cloud-Ausgaben im zweiten Halbjahr sogar auf 22 Prozent beschleunigen dürften - trotz Lieferschwierigkeiten bei der Hardware und einem Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften.Abseits der Cloud habe sich der Ausblick jedoch nicht nur aufgrund der jüngsten Umsatzwarnung eingetrübt. Das Gaming-Geschäft bleibe aufgrund der weiterhin niedrigen Verfügbarkeit von Xbox-X/S-Konsolen sowie einem Nachlassen des Corona-Booms unter Druck.Die schlechte Nachrichtenlage drücke auf die Kursentwicklung der Microsoft-Aktie. Die unverändert guten Aussichten in der Cloud, ein Burggraben um die Cashcows Office und Windows sowie eine starke Bilanz sprechen jedoch nach wie vor für ein Langfrist-Investment in Microsoft, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: