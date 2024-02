Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (20.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft zähle zu den absoluten Überfliegern im US-Leitindex Dow Jones . Im 5-Jahresvergleich habe das Papier mehr als 270 Prozent zugelegt. Nur Apple habe sich in diesem Zeitraum mit einem Plus von mehr als 300 Prozent noch besser entwickelt. Und auch im 1-Jahresvergleich gehöre Microsoft mit plus 54 Prozent zu den drei stärksten Titeln im Dow Jones. Microsoft agiere am Puls der Zeit und gebe derzeit insbesondere beim Megatrend-Thema Künstliche Intelligenz (KI) ordentlich Gas.Der US-Konzern habe zuletzt hohe Investitionen in Europa angekündigt. Allein in Deutschland wolle Microsoft in den kommenden zwei Jahren 3,5 Milliarden Dollar, umgerechnet knapp 3,3 Milliarden Euro, investieren, um seine Rechenzentrumskapazitäten für Anwendungen im Bereich KI und beim Cloud Computing massiv auszubauen. Darin enthalten sei auch ein KI-Weiterbildungsprogramm, mit dem bis zu 1,2 Millionen Menschen erreicht werden sollten, habe es geheißen.In Großbritannien habe der weltweit führende Softwarekonzern bereits im vergangenen November angekündigt, bis 2026 2,5 Milliarden Pfund, umgerechnet 2,9 Milliarden Euro, investieren zu wollen, um das Wachstum der KI-Anwendungen voranzutreiben.Und nun habe Microsoft auch ein Investitionsvorhaben in Spanien bekannt gegeben. Über einen Zeitraum von zwei Jahren sollten knapp 2 Milliarden Euro investiert werden. Das Geld solle für den Ausbau der KI- und Cloud-Infrastruktur verwendet werden, habe Microsoft-Manager, Brad Smith, auf der Online-Plattform X geschrieben.Die Aussichten bleiben top, Anleger lassen die Gewinne weiter mit einem Stopp bei 310,00 Euro laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link