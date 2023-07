- Reingewinn: 73,3 Milliarden Dollar (+6%)



- EPS: 9,81 USD (+7%)



- Microsoft Cloud-Umsatz über 110 US-Dollar, währungsbereinigtes Plus von 27 Prozent



Düstere Prognose für Fiskal-Q1 2024



Analysten seien zwar zuversichtlich, dass sich die Verlangsamung des Cloud-Geschäfts abschwäche, aber die Trendwende könnte noch eine Weile auf sich warten lassen. Das Unternehmen erwarte, dass der Gesamtumsatz im Fiskalquartal 1 2024 (Juli - September 2023) im Vergleich zum Vorjahr um rund 8% auf 53,8-54,8 Mrd. USD steigen werde. Dies entspreche zwar dem Umsatzwachstum im Fiskalquartal 4 2023, aber die Marktprognose von 54,94 US-Dollar habe über dem oberen Bereich der vom Unternehmen abgegebenen Prognose gelegen. Microsoft erwarte, dass sich das Wachstum von Azure Cloud in diesem Quartal weiter verlangsamen werde, auf 25-26%. Das sei ein Rückgang gegenüber 27% im Fiskalquartal 4 2023 und 42% im Fiskalquartal 1 2023. Microsoft habe zwar angegeben, dass es bereits über 11.000 Kunden für sein Azure OpenAI-Produkt hab (ein Anstieg von 4.500 Mitte Mai), aber der Umsatzanstieg bei den KI-Produkten werde sich wahrscheinlich erst nach und nach einstellen.



Prognosen für das 1. Quartal 2024



- Umsatz: 53,8-54,8 Mrd. USD gegenüber 54,94 Mrd. USD erwartet (ca. +8% gegenüber dem Vorjahr)



- Azure-Wachstum bei konstanter Währung: 25-26% im Jahresvergleich



Ein Blick auf das Chart



Die Aktien von Microsoft (MSFT.US) würden heute vorbörslich rund 3,5% niedriger handeln. Die Aktie habe gestern die Widerstandszone von 350 USD erreicht, habe diese jedoch nicht überwinden können. Vorbörslich würden die Aktien derzeit bei 339 USD gehandelt - unterhalb des gleitenden 200-Stunden-Durchschnitts, aber oberhalb einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Eine zu beobachtende Unterstützungszone befinde sich im Bereich von 335 USD, wo frühere Kursreaktionen sowie die oben erwähnte Trendlinie zu finden seien.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.07.2023/ac/a/n)







